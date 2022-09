Crise de l’énergie : voici comment fonctionne EcoWatt, l’outil gratuit pour éviter les coupures de courant

En parallèle de la publication de son étude prévisionnelle sur la consommation électrique française pour l'hiver 2022/2022, le gestionnaire du réseau du transport électrique vient d'annoncer la mise en place d'un outil gratuit baptisé EcoWatt. Son but ? Prévenir les Français en cas de tension sur le réseau et les aider à réduire leur consommation électrique au quotidien.

Ce mercredi 14 septembre, le RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité en France, vient de publier son étude prévisionnelle très attendue sur la consommation électrique du pays pour l'hiver 2022/2023. Si la situation d'un blackout total a été écartée par l'organisme, il prévient toutefois que nous serons dans une période marquée par “un risque accru de tension sur le réseau”.

Afin d'éviter des coupures de courant, le RTE indique qu'il faudra baisser la consommation nationale entre 1 et 5% par jour, et jusqu'à 15% les jours de grand froid. Pour y parvenir, il est nécessaire que les Français revoient leur manière d'utiliser le chauffage (températures et horaires), l'éclairage, leurs appareils électroniques ou encore de recharger leur voiture électrique par exemple.

Pour leur donner des pistes pour réduire leur consommation quotidienne et pour les informer en cas de tensions sur le réseau, le RTE a lancé un outil gratuit baptisé Ecowatt. Selon les mots d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, on peut comparer ce dispositif à un “Bison futé du système électrique”. Voyons ensemble à travers cinq points comment fonctionne Ecowatt.

Quelles sont les infos fournies par Ecowatt ?

Pour faire simple, Ecowatt s'apparente à une appli “météo” de l'énergie. En effet, vous pourrez consulter la consommation électrique du pays en temps réel sur le site monecowatt.fr. Le tout est matérialisé par un code couleur :

Vert pour consommation normale

Orange pour système électrique tendu

Rouge pour système électrique très tendu

En plus de cela, EcoWatt dispensera des prévisions de la consommation pour les trois jours à venir, ainsi que le détail, heure par heure, des périodes de tension. En période rouge, la RTE prévient que des coupures de courant seront à prévoir. Mais justement, l'application est là pour aider les Français à adopter les bons comportements pour éviter ces délestages.

Comment fonctionnent les alertes Ecowatt ?

A l'image du système FR-Alert du gouvernement, EcoWatt enverra directement une notification aux utilisateurs, à une condition toutefois. En effet, il faudra se rendre sur le site monecowatt.fr, puis s'inscrire à l'alerte vigilance coupure. Ceci fait, vous pourrez recevoir des notifications d'alerte par mail ou par SMS.

Si les prévisions annoncent des tensions sur le réseau, une première alerte sera envoyée aux utilisateurs des régions/départements concernés pour les inciter à adapter leur consommation en conséquence. Si les prévisions sont avérées, une seconde alerte est envoyée pour confirmer les tensions à venir sur le réseau. Ce message contiendra notamment les horaires à lesquelles les utilisateurs sont invités à faire des économies d'énergie. Notez qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, seulement 100 000 utilisateurs se sont inscrits au système d'alerte d'Ecowatt.

Quels sont les écogestes conseillés par Ecowatt ?

Sur le site d'Ecowatt, vous trouverez quelques conseils pour réduire votre consommation électrique quotidienne. “En décalant certains usages, vous contribuez à assurer l'alimentation en électricité de tous durant les périodes de tension sur l'approvisionnement”, assure Ecowatt.

Tout d'abord, il est recommandé d'économiser l'électricité lors des pics de forte consommation, situés le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Ensuite, Ecowatt dispense quelques conseils sur la manière d'utiliser son chauffage, ses appareils électroménagers et numériques ou encore son éclairage. En voici quelques exemples :

Pour son chauffage

Baissez le chauffage en cas d'absence

Réduire le chauffage à 19° dans votre logement

En hiver, fermez vos volets/rideaux dès la tombée de la nuit pour limiter la déperdition de chaleur

En journée, ouvrez les rideaux et volets exposés au soleil

Concernant l'électroménager

Décalez l'utilisation des lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc. en dehors des heures de pics de consommation

couvrez les casseroles

modérez l'utilisation des appareils de cuisson entre 18h et 20h

Concernant l'éclairage, Ecowatt conseille notamment de limiter le nombre de lumières allumées dans une seule pièce, tandis que pour les appareils numériques, le site invite les utilisateurs à éteindre leur box en cas d'absence, à recharger leur smartphone la nuit et de ne laisser aucun appareil en veille comme la TV, l'ordinateur ou la console de jeu.

Ecowatt est-il efficace ?

Avant son déploiement au niveau national en 2020, le dispositif Ecowatt a été testé durant plusieurs années en Bretagne et dans la région PACA. Au printemps 2020, un signal d'alerte orange a été déclenché lors d'une journée particulièrement froide, ce qui a permis d'économiser environ 800 MW. “Un degré sous les normales de saison, c'est une consommation qui augmente de 2400 MW, soit l'équivalent de trois réacteurs nucléaires d'une puissance de 900 MW”, rappelle le RTE.

Précisons qu'un équivalent du système Ecowatt, pour la consommation de gaz cette fois-ci, doit être lancé durant le mois d'octobre 2022 comme l'a récemment annoncé M. Thierry Trouvé, le directeur général du gestionnaire du réseau de transport de gaz.