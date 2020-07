PS5, Xbox Series X : Epic Games estime que les premiers jeux ne seront pas différents des titres PS4 et Xbox One

La PS5 et la Xbox Series X débarqueront sur le marché en fin d’année avec une poignée de jeux disponibles au lancement. D’après Epic Games, les premiers jeux proposés sur les consoles next gen ne seront pas bien différents des titres jouables sur PS4 et sur Xbox One. Pour exploiter tout le potentiel des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, il faudrait en effet patienter jusqu’en 2021.

Il y a quelques jours, Nick Penwarden, le vice-président de l’ingénierie chez Epic Games, ne tarissait pas d’éloges sur la PS5. Selon lui, la PlayStation 5 « permet non seulement de réaliser un énorme bond en avant en matière de performances informatiques et graphiques, mais elle est également révolutionnaire du côté de la technologie de stockage et de compression de données, ouvrant la voie à de nouveaux types de jeux et d’expériences pour les joueurs ».

Pas de grosses différences avant 2021

Malheureusement, il faudra patienter jusqu’en 2021 pour profiter à 100% des innovations de la PS5. C’est également le cas pour les nouveautés introduites par la Xbox Series X. « Du point de vue d’un ingénieur développeur, quand allez-vous vraiment voir un matériel pleinement exploité? Vous ne vous rendez vraiment compte de quoi est capable quelque chose avant la fin de la génération » explique Nick Penwarden dans un entretien accordé au magazine EDGE, relayé par RespawnFirst.

D’après le cadre, les jeux PS5 et Xbox Series X qui sortiront en 2020 ne seront pas très différents des jeux qui sont déjà proposés sur les consoles actuelles, PS4 et Xbox One. « Je ne pense pas que vous puissiez voir une différence » met en garde le responsable.

Pour percevoir une véritable différence sur PS5, il faudra d’ailleurs attendre que le moteur Unreal Engine 5 soit aux mains des développeurs dans le courant de l’année prochaine. Comme de nombreux jeux, Fortnite passera d’ailleurs sur le moteur dans le courant 2021.« Une fois que les développeurs mettront la main sur Unreal Engine 5, au lieu d’une montée progressive, vous constaterez un grand saut » promet Nick Penwarden.

Sans surprise, les développeurs de jeux vidéo vont avoir besoin de quelques mois pour appréhender le hardware des consoles et en exploiter toute la puissance. « Je ne pense pas qu’il y aura un désert de trucs pas très beau dans la première phase de la console » rassure le vice-président de l’ingénierie chez Epic Games dans un second temps. Si les premiers jeux n’exploiteront donc pas toutes les possibilités de la PS5 et de la Xbox Series X, ils seront loin d’être un désastre, conclut Nick Penwarden.

Source : RespawnFirst