PS5 : pour Epic Games, la console est un chef-d’œuvre qui promet des expériences nouvelles

Epic Games ne tarit pas d’éloges sur la PS5 qu’il qualifie de chef-d’œuvre technique. Deux cadres du studio sont revenus sur les particularités de la console au détour d’une interview. Après avoir pris la mesure de son potentiel lors du développement du moteur Unreal Engine 5, l’entreprise s’est laissée complètement séduire et ne fait pas dans la retenue lorsqu’il s’agit de qualifier la machine.

Epic Games présentait il y a quelques semaines son nouveau moteur Unreal Engine 5 avec une première démo qui nous a mis plein la vue. La vidéo d’une dizaine de minutes offre un aperçu du potentiel graphique des jeux sur les futures consoles. En particulier sur la PS5 qui a joué un rôle déterminant dans le développement du moteur. Dans les colones de l’Official PlayStation Magazine britannique, Nick Penwarden, le vice-président, de l’ingénierie chez Epic Games livre ses impressions sur console de Sony.

Des étoiles dans les yeux

« La PlayStation 5 est un chef-d’œuvre de conception de systèmes », explique Penwarden. « Elle permet non seulement de réaliser un énorme bond en avant en matière de performances informatiques et graphiques, mais elle est également révolutionnaire en termes de technologie de stockage et de compression de données, ouvrant la voie à de nouveaux types de jeux et d’expériences pour les joueurs. »

Les capacités du SSD de la console sont ici clairement mises en avant, tout comme les promesses du nouvel APU d’AMD. L’ensemble offre de quoi propulser la PS5 au rang de rivale des meilleurs PC du moment comme l’expliquait il y a quelques semaines le PDG d’Epic Games. Au directeur technique du studio d’enfoncer le clou dans une autre interview, toujours accordée au magazine britannique.

« Les graphismes de prochaine génération ainsi que la puissance de calcul ne rendront pas seulement les jeux plus immersifs. Ils permettront également l’utilisation de nouveaux concepts de gameplay pouvant tirer parti d’environnements et d’éclairages entièrement dynamiques, d’une physique amplement améliorée, d’une intelligence artificielle plus sophistiquée et d’expériences multijoueurs plus riches ».

Voilà de la matière pour essayer de rallier les joueurs qui ne sont pas encore convaincus par le potentiel de la PS5, mais aussi de la Xbox Series X qui est tout aussi impressionnante sur le papier. Il revient maintenant aux développeurs de se montrer à la hauteur. Autrement, ce serait un beau gâchis.