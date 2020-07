Lego lance une console NES de Nintendo faite de briques plus vraie que nature

Lego s’associe à Nintendo pour lancer un kit qui plaira aux amateurs de rétrogaming : une Nintendo Entertainment System. En taille réelle, cette console factice comprend le boitier, une manette, un jeu et un téléviseur. Ce jouet, qui offre un niveau d’interactivité inattendue, compte plus de 2500 briques et sera vendue 230 euros à partir du 1er août.

Si comme certains d’entre nous, vous avez eu 10 ans pendant les années, vous avez peut-être eu la chance de découvrir vos premiers émois vidéoludiques avec la Nintendo Entertainment System. Ou NES pour les intimes. Cette console parallélépipédique grise était déjà à l’époque, et reste encore aujourd’hui pour tous les nostalgiques et amoureux du rétrogaming, une véritable boite à bonheur : Super Mario, Metroid, Zelda, Castlevania, Metal Gear, Contra, Fire Emblem, Final Fantasy, Dragon Quest, etc. La version Mini est sortie en 2018 et est souvent en rupture de stock.

Si votre NES dort confortablement dans un carton de votre cave, inutile d’aller la dépoussiérer pour lui avouer votre amour (infini) : il vous suffit d’attendre le 1er août prochain et de débourser la modique somme de 230 euros. Car Lego s’est associé à Nintendo pour lancer un nouveau kit à l’effigie de la console. Et ce kit est particulièrement fidèle et beau, comme vous pouvez le constater sur les images officielles que nous avons collectées sur le site officielle de Lego.

Le kit, qui compte 2646 pièces, comprend la console, une manette et un jeu (Super Mario Bros). Ces trois éléments sont en taille réelle et reprennent les véritables ports de la NES. Un câble sert à « connecter » la manette avec la console. Et vous pouvez ouvrir la trappe du boitier principal pour insérer le jeu à l’intérieur, comme une vraie console.

Montez, actionnez, interagissez

Le kit comprend également un petit téléviseur cathodique d’allure vintage à monter. Cet écran, monté sur un support, reprend les ports de l’époque (tout est factice bien sûr). La particularité de ce téléviseur est d’intégrer une manivelle sur le côté. A quoi sert-elle ? A faire défiler le décors de jeu. Des briques « action » interactives sont inclues. Interactives ?

Si vous avez acheté le kit de démarrage Super Mario, placez sur le dessus de la télévision Lego Super Mario afin qu’il interagisse avec certaines des briques du décors. Ces interactions vont de signaux musicaux à des expressions faciales (grâce à un écran LCD intégré dans les yeux, la bouche et le corps), sans oublier le « oh mamamia » si distinctif ! Bien sûr, il y a assez de briques pour personnaliser le niveau afficher à l’écran. C’est aussi ça, la force du produit.

Ce kit NES est le second produit issu du partenariat entre Nintendo et Lego. Le premier kit, vendu 60 euros et en précommande jusqu’au 1er août également, permet de créer des niveaux dans le style de Super Mario Bros. Le kit de démarrage comprend le Mario interactif, un Goomba, Bowser Jr, des plates-formes, un tuyau et des briques interactives. L’intérêt de ce kit est de servir de base : en ajoutant d’autres kits, vous ajoutez des possibilités d’interactions. Et les possibilités sont énormes !