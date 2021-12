Oubliez le Bitcoin et l’or, une étude conseille d’investir dans les jouets Lego !

Faites une croix sur le Bitcoin, les cryptomonnaies ou l'or ! D'après une étude russe, il est encore plus intéressant d'investir dans les jouets Lego. La valeur de certaines pièces de collection, devenues de plus en plus rares, augmente jusqu'à 11% tous les ans.

D'après une étude des économistes de l'École supérieure d'économie de Russie, les jouets Lego se sont récemment imposés comme un meilleur investissement que des actifs plus traditionnels, comme l'or, les antiquités ou les bijoux, ou des placements plus risqués, tels que le Bitcoin, l'Ethereum les cryptomonnaies.

“Nous avons l'habitude de penser que les gens achètent des articles tels que des bijoux, des antiquités ou des œuvres d'Art comme investissement. Cependant, il existe d'autres options, telles que des jouets de collection. Des dizaines de milliers d'offres sont faites sur le marché des LEGO”, explique Victoria Dobrynskaya, professeur de sciences économiques, qui regrette que ces placements soient négligés par les investisseurs.

Les jouets Lego, un meilleur investissement que les cryptomonnaies ou l'or ?

Selon l'étude, le prix des jouets Lego vendus sur le marché secondaire a augmenté de 11% en l'espace d'un an. Cette augmentation est supérieure au rendement annuel moyen des actions, obligations et autres actifs plus traditionnels. Cerise sur le gâteau, le prix des Lego ne varie pas en fonction des aléas des marchés financiers. En cas de crash boursier, la valeur des pièces ne baissera pas, ce qui n'est pas le cas d'un actif comme le Bitcoin ou l'or, qui est pourtant considéré comme la valeur refuge par excellence en cas de crise.

La hausse de la valorisation des jouets Lego s'explique essentiellement par la rareté de certains modèles. De nombreux jouets sont en effet “produits en quantités limitées, en particulier les collections spéciales dédiées à des films, des livres ou des événements historiques emblématiques”, poursuit l'étude. De plus, les productions Lego, sur le marché depuis les années 60, comptent des millions de fans à travers le monde.

Après avoir examiné les prix de 2 322 jouets Lego de 1987 à 2015, les chercheurs assurent que la plupart des pièces prennent de la valeur en seulement 2 ou 3 ans après leur date de commercialisation. Certains prix peuvent augmenter de 600% en l'espace de quelques années supplémentaires.

Parmi les jouets les plus valorisés du marché, on trouve les Lego représentants des vaisseaux ou des lieux de l'univers de Star Wars, comme le Millennium Falcon, l'Etoile de la Mort ou un vaisseau de l'Empire Galactique. “Il faut être un vrai fan de LEGO pour trier les nuances du marché et voir le potentiel d'investissement d'une pièce”, tempère Victoria Dobrynskaya. Allez-vous investir ? On attend votre avis dans les commentaires.