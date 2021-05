Snapchat s’associe à LEGO pour lancer un jeu en réalité augmentée

Snapchat lance une nouvelle fonctionnalité, Connected Lens, pour permettre aux gens isolés par la pandémie de se connecter autour d'un jeu en réalité virtuelle, même s'ils se trouvent à l'autre bout du monde. Le premier jeu disponible est le fruit d'une collaboration avec LEGO : vous pouvez désormais jouer avec vos amis au célèbre jeu de briques. D'autres exemples devraient arriver dans les prochains mois.

Snapchat a collaboré avec LEGO autour d'une nouvelle fonctionnalité. Baptisé “Connected Lenses” il s'agit de permettre aux utilisateurs de se retrouver virtuellement pour jouer. Connected Lenses proposera à terme de nombreuses expériences et jeux. Mais pour l'instant, c'est LEGO qui ouvre le bal, avec une déclinaison de ses célèbres briques en réalité augmentée.

Ceux qui souhaitent tester le jeu lorsqu'il sera disponible doivent disposer d'un compte Snapchat. Au lancement de l'application, il faut choisir Connected Lenses, puis, de là, lancer le jeu LEGO. Snapchat va alors utiliser l'API de réalité augmentée pour scanner la surface que vous visez avec votre smartphone et vous permettre m'interagir avec. Vous pouvez partager une session de jeu LEGO virtuelle avec une personne dans la même pièce ou un ami qui se trouve à l'autre bout du monde.

Snapchat lance Connected Lenses et un premier jeu AR créé en partenariat avec LEGO

Dans les deux cas, l'expérience sera quasiment identique : Connected Lenses permet aux participants d'interagir en temps réel avec les briques et de collaborer pour construire des pièces de plus en plus complexes. Ce n'est pas la première fois que LEGO tente d'innover dans la réalité virtuelle. Les magasins LEGO, par exemple, proposent parfois des QR Codes qui affichent des animations sur les smartphones des visiteurs.

Snap est également un habitué de la technologie. La firme est la première à avoir popularisé les filtres photo et vidéo basés sur la réalité augmentée. Fonctionnalité depuis abondamment copiée par la concurrence, à commencer par Facebook. Dans leur communiqué, Snapchat et LEGO expliquent chercher de nouvelles manières de briser l'isolement qui découle des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Connected Lenses est disponible dès aujourd'hui pour les créateurs de nouvelles expériences en réalité augmentée via Snap Lens Studio. Le jeu LEGO devrait quant à lui être très vite disponible sur le profil Snap de LEGO.