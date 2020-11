Nintendo : la Switch dépasse la NES avec plus de 68 millions de ventes

Nintendo vient de publier ses résultats pour le premier semestre clos le 30 septembre 2020. Une fois, le constructeur prouve son excellente santé, avec plus de 68 millions de Switch vendues et un chiffre d'affaires record de 6,28 milliards d'euros.

Depuis le lancement de la Wii en 2006, Nintendo a pris une voie différente de celles entreprises par Sony et Microsoft. Si les deux concurrents ont choisi de se livrer bataille sur le plan technique, Big N a préféré l'innovation, l'originalité à la puissance pure. Ainsi, la Wii a marqué la naissance de la détection de mouvement avec la Wiimote, tandis que la WiiU mettait en avant ce gameplay asymétrique avec le GamePad, fusion parfaite entre une manette et une tablette.

Puis est arrivée la Nintendo Switch en mars 2017, une machine hybride, pensée comme une console de salon et portable. Bien moins puissante que la PS4 et la Xbox One, cela n'empêche pas la dernière née de Nintendo de cartonner. Ce jeudi 5 novembre 2020, Nintendo vient de publier ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2020.

Des bénéfices nets exceptionnels pour Nintendo

L'occasion de confirmer le succès indéniable de la Switch. En effet, après avoir les 61 millions de Switch vendues en août 2020, Big annonce avoir atteint les 68 millions de consoles écoulées depuis le lancement de la machine (dont 10,38 millions de Switch Lite). Ainsi, entre le 1er avril et le 30 septembre 2020, Big N a vendu 12,53 millions de Switch et 100 millions de jeux, soit des augmentations respectives de 80,9% et 71,4% par rapport aux résultats de l'an passé.

Bien entendu, le confinement a fait les affaires de l'entreprise. Durant cette période, les bénéfices de Nintendo ont explosé de 541% par rapport à 2019, avec 846 millions d'euros. L'énorme succès d'Animal Crossing New Horizons y est pour quelque chose. Ces très bonnes performances se reportent sur les résultats financiers du premier semestre fiscal de Nintendo. C'est simple, le constructeur n'a jamais affiché un bénéficie net aussi élevé : 1,73 milliard d'euros.

Face à ces excellents résultats, Nintendo a décidé de revoir ses objectifs à la hausse. Ainsi, l'entreprise espère vendre 24 millions de Switch supplémentaires et 170 millions de jeux entre avril 2020 et mars 2021, contre 19 millions et 140 millions selon les précédentes prévisions. Et comme dit plus haut, la Switch a maintenant dépassé la NES en termes de ventes. Prochain objectif pour la console hybride ? Coiffer au poteau la Nintendo 3DS et ses 75,94 d'exemplaires vendus.

