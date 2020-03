Xbox Series X : non, la console ne sortira pas à Thanksgiving !

Alors que Microsoft tient un ensemble de petites conférences dédiées aux développeurs, le géant de Redmond en a profité pour lancer une page officielle dédiée à sa Xbox Series X. Sur la page en question, on peut lire que la console sortira pour Thanksgiving. Des propos contredits par Larry Hryb, alias Major Nelson, l’un des responsables du Xbox Live chez Microsoft.



Sur son site, Microsoft affiche clairement la couleur : la Xbox Series X sera lancée durant la période de Thanksgiving. Ce qui donne une idée précise de la disponibilité de la console. Si l’on en croit le site de Microsoft, la Xbox Series X devrait être lancée aux alentours du 26 novembre 2020.

Microsoft annonce sa nouvelle console pour fin novembre 2020, vraiment ?

Mais sur Twitter, Larry Hryb affirme qu’il ne s’agit pas de la date de lancement, que l’information est erronée. En revanche, il précise Microsoft s’engage toujours à ce que la console soit disponible d’ici les fêtes de fin d’année. Fausse joie : on ne connaît toujours pas la date de lancement officielle de la console. On espère désormais que l’entreprise parviendra, tout comme son concurrent Sony, à se fournir en composants matériels. Un grand nombre d’usines chinoises étant à l’arrêt, lesquels fabriqueront la plupart des composants de la console, il faut maintenant espérer que sa sortie ne subira pas de retard.

La console s’annonce d’ores et déjà comme un monstre de puissance avec ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, ses 8 coeurs cadencés à 3,8 GHz et ses 12 TFLOPs. Un peu plus tôt dans la semaine, Microsoft a en effet dévoilé toutes les caractéristiques techniques de la console et on sait aujourd’hui quasiment tout de la console. Il reste désormais un élément fondamental à découvrir : le prix de la Xbox Series X. La console s’affichera-t-elle aux alentours des 600-800 euros, comme certains le supposent déjà ?

Une autre question se pose également : malgré ses capacités impressionnantes, la console pourra-t-elle rivaliser avec la PS5 ? Sony vient également de révéler les caractéristiques techniques de sa console et il semble que la console de Microsoft puisse facilement lui tenir tête. Laquelle parviendra à conquérir le coeur des joueurs et parviendra à se placer sous le sapin ? Réponse d’ici la fin de l’année.