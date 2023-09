PS5 : une grosse mise à jour apporte le support Dolby Atmos et des SSD externes 8 To

Sony déploie actuellement une nouvelle mise à jour système pour PS5 qui est loin d’être avare en nouveautés. Cette dernière apporte en effet plusieurs fonctionnalités qui étaient en bêta jusqu’à maintenant, comme le support Dolby Atmos et la compatibilité avec les SSD de 8 To. D’autres appareils Android ont également désormais droit au PlayStation Remote.

On vous en parlait cet été : le Dolby Atmos faisait alors son entrée en bêta sur la PS5. Il n’était d’ailleurs pas seul, puisque le support pour des SSD externes de 8 To avait également été ajouté. Il est temps aujourd’hui pour Sony de déployer ces nouveautés pour le grand public, via une nouvelle mise à jour qui ne devrait plus tarder à arriver sur votre console si ce n’est pas encore le cas.

Sur son blog, la firme japonaise présente donc l’ensemble des nouveautés qui débarquent sur sa PS5 avec cette mise à jour, et l’on peut dire qu’elle n’a pas chômé au cours des dernières semaines. Dolby Atmos et SSD externes sont au programme donc, mais aussi de nouvelles fonctionnalités d’accessibilités et des changements au niveau des fonctions sociales. Petit tour d’horizon.

Toutes les nouveautés de la dernière mise à jour système de la PS5

Commençons donc par le déploiement global du Dolby Atmos sur les PS5. Il faudra bien entendu être équipé d’un appareil compatible pour en profiter, qu’il s’agisse de votre téléviseur, d’une barre de son ou d’enceintes branchées à votre console. Cela permettra aux jeux de diffuser un son bien plus réaliste et immersif, car directement ancré dans l’espace 3D. Voici comment activer l’option :

Depuis les Paramètres, rendez-vous dans l’onglet Son Sélectionnez ensuite Sortie audio Dans la section Général, cliquez sur l’option Format audio (Priorité) Dans le menu déroulant, sélectionnez Dolby Atmos

L’autre grande nouveauté de cette mise à jour avec le support pour les SSD M.2 de 8 To, soit le double de la capacité maximale autrefois prise en charge la PS5. Grâce à cette mise à jour, les joueurs vont donc pouvoir stocker beaucoup de jeux sur leur console, sans avoir à devoir faire l’impasse sur les performances permises par le format SSD.

On notera également l’ajout des téléviseurs tournant sus Android TV OS 12 à la liste des appareils compatibles avec le PS Remote Play. Pour rappel, cette application permet de streamer votre PS5 sur un second écran dès lors que l’appareil et la console sont connectés au même réseau Wi-Fi. À ce jour, deux nouveaux appareils sont d’ores et déjà compatibles :

Chromecast avec Google TV, modèle 4K

BRAVIA XR A95L

Une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité majeure fait également son apparition. Celle-ci permet d’utiliser deux manettes à la fois, comme s’il ne s’agissait que d’une seule. Un grand pas en avant pour les personnes dont le handicap ne permet pas d’utiliser une seule manette, ou pour les joueurs ayant besoin d’un peu d’aide pour passer un niveau. Voici comment activer l’option :

Depuis les Paramètres, rendez-vous dans l’onglet Accessibilité Sélectionnez ensuite Manettes Cliquez sur utiliser une deuxième manette pour l’assistance Activez l’option Utiliser une manette auxiliaire Allumez la seconde manette Sélectionnez un profil utilisateur pour la seconde manette

Petit ajout notoire, il est également possible d’activer les retours haptiques de votre manette dans les menus système de la PS5. Votre Dualsense réagira alors organiquement lorsque vous arriver à la fin d’une section de scroll, cochez une case ou encore lorsque vous recevez une notification. Voici comment en profiter :

Depuis les Paramètres, rendez-vous dans l’onglet Accessibilité Sélectionnez ensuite Manettes Activez l’option Retour haptique lors de la navigation dans la console

Enfin, quelques changements ont été apportés à l’interface, notamment au niveau de la partie sociale. Les joueurs peuvent désormais voir un aperçu du stream d’un de leurs amis avant de le rejoindre, ou encore réagir aux messages avec des emojis. Il est également possible de rechercher un jeu dans sa ludothèque en tapant son nom.

