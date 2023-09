PS Plus Extra/Premium : voici la liste avant l’heure des jeux offerts en septembre 2023

Comme d'habitude, le site Dealabs et le leaker réputé billbil-kun viennent de griller la priorité à Sony en publiant en avance la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus Extra et Premium en septembre 2023.

Et une fuite à ajouter au compteur ! Depuis plusieurs mois maintenant, le site Dealabs, en collaboration avec le leaker fiable et réputé billbil-kun, dévoile systématiquement à l'avance la liste des jeux offerts par Sony aux abonnés PlayStation Plus chaque mois.

En septembre 2023, tous les membres PS Plus ont pu ajouter à leur bibliothèque le reboot de Saints Row, Black Desert Traveler Edition et Generation Zero. Une sélection qui ne fait pas vraiment rêver et qui ne fera probablement pas oublier la récente augmentation des prix des offres annuelles du PS Plus.

Après les jeux offerts à tous, Dealabs vient donc de partager la liste des nouveaux jeux accessibles aux utilisateurs PS Plus Extra et Premium. Alors, est-ce que Sony s'est décidé à sortir l'artillerie lourde pour compenser cette revalorisation tarifaire ? On vous laissera seul juge sur ce point. Mais sans plus attendre, voici la liste supposée et partielle des jeux PS4 et PS5 offerts en septembre 2023 aux abonnés PS Plus Extra et Premium.

A lire également : PS Plus Extra/Premium – voici la liste des nouveaux jeux offerts en août 2023

La liste des jeux PlayStation Plus Extra et Premium en septembre 2023

D'après Dealabs, ces nouveaux titres seront disponibles sur les catalogues PS Plus Extra et Premium dès ce 13 septembre 2023 à partir de 17h30 heure française. En voici la liste :

NieR Replicant ver.1.22474487139

Star Ocean : The Divine Force

13 Sentinels : Aegis Rim

Sid Meier's Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Pour le reste des jeux offerts, et notamment les titres rétros, il faudra attendre l'annonce officielle de Sony. Quoi qu'il en soit, on retrouve dans cette liste des jeux de qualité, à commencer par NieR Replicant, la version remastérisée de Nier premier du nom sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Dans un autre genre, Star Ocean : The Divine Force ravira les fans d'action RPG. Quant à 13 Sentinels : Aegis Rim, ce jeu d'aventure 2D en défilement horizontale saura mettre vos nerfs et vos réflexes à rude épreuve. On vous conseille également de jeter un oeil à Unpacking, un titre indépendant original dans lequel vous serez amené à découvrir la vie de votre personnage en déballant ses affaires lors de plusieurs déménagements.