PS5 : un nouveau stock est disponible sur Micromania, vite !

La PS5 est de nouveau en stock sur Micromania ! Un nouveau réassortiment de consoles vient d'être mis en ligne par l'enseigne française. Une quantité limitée de PlayStation 5 est désormais disponible à l'achat. Pour profiter de ce restockage avant qu'il ne soit trop tard, on vous conseille évidement de ne pas traîner !

En novembre dernier, Sony a lancé les PS5 sur le marché dans le monde entier. Le fabricant nippon a enregistré une demande sans précédent pour sa nouvelle génération de consoles. En l'espace d'un mois, plus de 3 millions de PlayStation 5 ont été écoulées. La console next gen réalise un meilleur lancement que son illustre prédécesseur, la PS4.

En l'espace de quelques semaines, tous les revendeurs du monde avaient écoulé leur stock de PS5. Dans ce contexte de pénurie chronique, de nombreux joueurs n'ont pas trouvé de PlayStation 5 sous le sapin de Noël. Mais après des semaines de pénurie, nous arrivons enfin au bout des ruptures de stock.

La PS5 est de retour sur Micromania : foncez avant qu'il ne soit trop tard

Ce 15 juillet 2021, Micromania a finalement mis en ligne un nouveau stock de PlayStation 5 sur son site web. Si vous souhaitez mettre la main sur la nouvelle console de Sony, on vous conseille de ne pas tergiverser. Réglez votre panier dès que possible. Vu la quantité limitée de machines disponibles, on s'attend à ce que Micromania se retrouve en rupture de stock d'ici quelques minutes.

Quoi qu'il en soit, plusieurs indices laissent penser que la PS5 ne restera plus bien longtemps une denrée rare. En effet, Sony aurait décidé d'accélérer la production de sa nouvelle console. De cette manière, le géant japonais serait parvenu à tenir ses objectifs de vente avant la fin de son année fiscale. On s'attend à ce que d'autres revendeurs mettent rapidement en vente un nouveau stock de PS5 sur le marché.