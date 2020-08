PS5 : un développeur affirme que la Xbox Series X est moins chère et plus puissante

Un développeur connu sous le nom de Dusk Golem a publié un message sur Twitter affirmant que la PS5 serait plus chère que la Xbox Series X. Il ajoute que la console de Sony serait moins puissante et aurait même des difficultés à afficher de la 4K native. Des déclarations techniques qui vont à l’encontre des informations officielles.

Depuis la PlayStation 3 et la Xbox 360, c’est la guerre des chiffres entre les fans de Microsoft et ceux de Sony. « Qui a la plus grosse » ? Une adversité exacerbée cette année puisque les nouvelles consoles des deux fabricants sortiront pour les fêtes de fin d’année. Nous savons même, officiellement, que la Xbox Series X sera disponible au mois de novembre, certainement en tout début de mois. Et la sortie de la PS5 devrait d’ailleurs être logiquement assez proche.

Guerre des chiffres donc, notamment sur les capacités de calcul des GPU de chaque console. Pour certains joueurs, cette notion n’est pas anodine puisque la puissance du processeur graphique permet de savoir si les graphismes seront fins, si les effets spéciaux (comme le Ray-Tracing) seront éblouissants et si le taux de rafraichissement sera élevé. Pour tous ceux qui sont plus sensibles à l’aspect visuel des jeux, c’est primordial.

Un développeur appelé Dusk Golem, spécialiste des jeux type « survival horror » (pensez Resident Evil ou Silent Hill), a pris la parole sur Twitter. Il affirme que la PlayStation 5 serait plus chère que la Xbox Series X, sans donner plus de détails, tout en étant moins puissante. Il explique avoir échangé avec d’autres développeurs qui affirment que la PS5 a des difficultés à afficher une 4K fluide et que certains jeux seront proposés en « fausse 4K ». La définition d’affichage sera du 4K, mais le jeu serait upscalé. Il prend comme exemple Resident Evil Village (aka Resident Evil 8) de Capcom, un jeu programmé pour un lancement l’année prochaine.

Évidemment, cette déclaration est à prendre avec beaucoup de précautions. Même si ces informations pourraient se confirmer dans un proche avenir, elles semblent contredire les détails techniques officiels annoncés par Sony. En effet, même si la puissance du GPU de la PS5 est un peu en retrait (10,28 téraflops contre 12 téraflops), la firme japonaise confirme qu’elle est capable d’afficher une image en 8K. Et, comme dit l’adage, « qui peut le plus peut le moins ».

Pour la défense de Dusk Golem, il n’est pas impossible que le moteur de jeu utilisé par Capcom sur Resident Evil Village ne tire pas encore parti de toutes les caractéristiques techniques de la console, notamment son SSD si particulier. Si la PS5 est plus complexe à programmer, des studios indépendants pourraient abandonner Sony. D’où une impression exprimée dans nos colonnes il y a quelques jours que la Xbox Series X est plus riche en jeux d’éditeurs tiers.

