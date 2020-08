Xbox Series X : Microsoft promet qu’elle sera aussi silencieuse que la Xbox One X

La Xbox Series X sera aussi silencieuse que la Xbox One X. C’est ce qu’a affirmé le patron de la division Xbox Phil Spencer sur Twitter. Le PDG a depuis quelques semaines une console à domicile et confirme que le niveau sonore de la bête est relativement bas. Une bonne nouvelle pour nos oreilles.

Si l’on sait par avance que la Xbox Series X offre des performances supérieures à la PS5 sur les jeux indépendants, qu’en est-il de son niveau sonore ? En temps que joueur console, il est vrai qu’il n’y a rien de plus agaçant que d’entendre sa machine décoller comme un Airbus A380. Il suffit de jouer à The Last Of Us Part 2 ou Ghost of Tsushima sur PS4 Pro pour le constater.

Si la PS4 et la PS4 Pro restent quand même assez proches de la moissonneuse-batteuse (surtout quand la pâte thermique a quasiment disparu), la Xbox One X affiche un niveau sonore tout à fait acceptable. Nous avons chacune de ces deux consoles à la rédaction et le constat est sans appel.

« Je voulais une console vraiment silencieuse »

En ce jeudi 13 août 2020, le patron de la division Phil Spencer annonce une bonne nouvelle pour les joueurs Xbox : la Xbox Series X sera aussi silencieuse que la Xbox One X. Le responsable a confirmé l’information sur Twitter, expliquant qu’il joue sur la console depuis quelques semaines déjà.

« Du côté des GPU comme du CPU, ces consoles sont essentiellement des ordinateurs puissants. Je voulais un gros ventilateur que nous pourrions faire tourner un peu plus lentement de façon à ne pas faire de bruit. Je voulais qu’on fasse une console vraiment silencieuse », explique Phil Spencer. Il rajoute que la manière dont lui et ses équipes ont conçu la Xbox Series X permet d’éviter « les sons aigus et agaçants qu’une console peut normalement produire ».

Le responsable en profite également pour évoquer le design de la PS5, qu’il dit avoir « apprécié » : « La PS5 fonctionne à des cadences plus élevées, donc ils font fonctionner leur console différemment de nous, ce qui crée des défis de conception différents […] Ils ont adopté une approche différente, mais je suis sûr qu’ils avaient des objectifs de conception similaires en ce qui concerne le fonctionnement et le niveau sonore », conclut Phil Spencer sur le réseau social.

On espère effectivement que Sony parviendra à gommer l’un des principaux défauts de la PS4 et Ps4 Pro avec la PS5.

Source : Press Start