PS5 : le SSD ultra-rapide de la console ne fera pas la différence contre la Xbox Series X

La PS5 disposera d’un SSD ultra-rapide customisé, bien plus performant que celui de la Xbox Series X. Néanmoins, cela ne devrait pas changer grand-chose pour les jeux développés sur les deux plateformes. C’est en tout cas ce qu’affirme un développeur.

La PS5 et la Xbox One auront toutes deux le droit à un disque SSD, qui permettra de charger bien plus rapidement les jeux et leurs données. La PS5 devrait mieux s’en sortir sur ce point, avec un stockage modifié pour l’architecture de la console de 825 Go et capable d’un débit de 5 Go/s (contre 1 To et 2,4 Go/s pour la Series X). Cela fera-t-il une grande différence pour les jeux, en particulier ceux des éditeurs tiers qui conçoivent sur les deux plates-formes ? Pas vraiment, selon un développeur.

Pas de grosses différences entre la PS5 et la Xbox Series X

Thomas Mahler est le fondateur de Moon Studios et a développé les jeux Ori and the Blind Forest et sa suite Ori and the Will of the Wisps. Il a donné son avis sur la question dans une discussion sur le forum ResetEra. Pour lui, le débit supérieur du SSD de la PS5 ne fera pas une grande différence pour les jeux qui ne sont pas exclusifs à la console.

Je serai surpris si les développeurs tiers ne se contentent pas de développer leurs jeux sur la console la moins puissante. Je veux dire par là qu’il y a littéralement aucune chance que les niveaux soient modifiés juste parce que la PS5 peut les charger plus rapidement. C’est simplement trop cher et trop de travail pour faire ça.

Le SSD ultra rapide de la PS5 est bien pour les jeux exclusifs à la console, mais cela n’aurait aucun intérêt économique d’optimiser un jeu pour une plate-forme particulière. Sur PC et Xbox, c’est la même façon de faire. C’est deux plates-formes contre une.

Ainsi, il y a peu de chance qu’un jeu soit extrêmement différent d’une console à l’autre. Une console peut afficher des textures plus fines ou charger plus rapidement des niveaux, mais la différence s’arrêtera là, puisque les jeux seront sensiblement similaires d’une plate-forme à l’autre.

Cependant, c’est bien sur les exclusivités PS5 qui devront impressionner sur ce point. Nous attendons d’ailleurs de voir les premiers d’entre eux lors de la conférence du 11 mai que tiendra Sony.

