PS5 : un bug sur les TV Samsung empêche d’activer la 4K HDR à 120 fps

Les télévisions Samsung les plus récentes sont victimes d’un bug ne permettant pas d’activer la meilleure qualité d’image possible avec certains appareils, dont la PlayStation 5. Ce bug affecte même les modèles haut de gamme de la série Q. Le mode 4K HDR en 120 images par seconde ne fonctionne pas avec la console de Sony, alors qu’elle s’active parfaitement avec sa concurrente, la Xbox Series X. Le bug concernerait une fois encore la connexion HDM 2.1.

En novembre dernier, nous rapportions dans nos colonnes une information étonnante. La PS5 ne parvient pas à afficher des images en 4K HDR à 120 images par seconde sur certains équipements compatibles HDMI 2.1. Barres de son LG, téléviseurs de Samsung, projecteurs de Sony et autres ampli-tuner de Sony et Denon sont victimes de ce bug. L’une des causes possibles de ce bug serait l’utilisation d’une puce développée par Panasonic.

Lire aussi – CES 2021 : Samsung promet une qualité d’image folle sur ses TV 4K Mini LED

Moins de deux mois plus tard, nous apprenons que le problème est beaucoup plus étendu qu’il n’y paraissait au départ. Le site du magazine Forbes dévoile en effet qu’une liste considérable de modèles de télévisions produites par Samsung sont incompatibles avec le mode 4K HDR à 120 images par seconde de la PlayStation 5. Et comble du problème : cela concerne davantage les modèles haut de gamme, car ils sont compatibles HDMI 2.1 et sont, théoriquement, capable de prendre en charge cette qualité d’image.

Une demi douzaine de modèles affectés… pour l'instant

Voici la liste des modèles répertoriés. Dans cette liste, vous retrouvez des modèles QLED 4K, mais aussi 8K. Bien évidemment, cette liste est provisoire. Cela veut dire que d’autres télévisions pourraient également être concernées :

Samsung Q70T

Samsung Q80T

Samsung Q85T

Samsung Q90T

Samsung Q95T

Samsung Q900R

Samsung Q950TS

Si vous êtes dans l’un des rares à être propriétaire de l’une de ces télévisions et d’une PlayStation 5, vous êtes donc dans l’obligation de choisir entre la fluidité ou le contraste. Soit entre les 120 images par seconde et le HDR. Si vous n’avez pas installé la dernière mise à jour du firmware, ce n’est pas important ici : le bug est toujours présent avec celle-ci.

Il est également confirmé que le problème ne concerne pas la Xbox Series X, ici non plus. L’affichage en 4K HDR à 120 images par seconde s’active parfaitement. Rappelons également que certains tests montrent que le port HDMI 2.1 de la PlayStation 5 est moins performant que celui de la Xbox Series X. Cela expliquerait peut-être cette incompatibilité.

Source : Forbes