PS5, Xbox Series X : un bug HDMI provoque l’écran noir sur la TV

La PS5, Xbox Series X, cartes Nvidia RTX 3000 et autres équipements vidéo sont victimes d'un bug qui les empêche d'afficher une image 4K @120 FPS ou 8K @120 FPS lorsqu'ils sont connectées en HDMI via certains ampli audio haute-fidélité. Le problème vient d'un composant HDMI 2.1 fabriqué par Panasonic.

Le magazine informatique allemand c't a découvert un bug sérieux avec certains équipements vidéo et plusieurs appareils audio hi-fi équipés d'une puce HDMI 2.1. Lorsque des appareils HDMI 2.1 comme les dernières cartes graphiques Nvidia RTX 3000, la PS5, ou la Xbox Series X sont connectés à la télévision au travers de ces équipements dans certains modes d'affichage, l'écran de la télévision reste désespérément noir.

Le problème survient en 4K à 120 FPS, en 8 K à 60 FPS et en HDR avec tous les matériels Denon, Marantz et Yamaha dotés d'un port HDMI 2.1. Les appareils à la source du problème sont tous équipés d'un chipset HDMI 2.1 fabriqué par Panasonic. Apparemment, dans ces conditions, les équipements audio refusent de laisser passer le signal vidéo. A en croire c't, le bug concerne aussi bien des équipements qui sont déjà commercialisés que des appareils qui sont toujours en cours de développement ou sont sur le point de sortir.

PS5, Xbox Series X, RTX 3000 : le bug HDMI 2.1 est lié à certains équipements Hi Fi

Le bug a été constaté en conjonction avec une carte Nvidia RTX 3080, et une Xbox Series X. La PS5 n'a pas été encore testée, mais a priori, le problème peut survenir dans les mêmes conditions avec les équipements audio cités plus haut, puisque l'appareil est lui aussi doté d'un port HDMI 2.1, et que le problème n'est pas directement lié à la console. C't rapporte que Panasonic Solutions a reconnu le problème. L'erreur serait due à la mise en oeuvre du protocole Fixed Rate Link (FRL).

Sound United (Maranz, Denon, Boston Acoustics…) explique dans un communiqué de presse être en train de développer une solution : “nous sommes en train de mener une enquête approfondie. Nous offrirons une solution permanente à une date ultérieure […] nous aurons de nouvelles infos bientôt sur le calendrier de mise en oeuvre d'une solution permanente. Nous apprécions votre patience”.

Sound United recommande deux solutions en attendant. Il est possible de connecter votre console ou PC directement à l'écran via HDMI “puis d'utiliser la fonctionnalité de l'écran ARC/eARC pour renvoyer la source audio” vers l'amplificateur autrement incompatible. Cette solution permet les meilleurs résultats puisqu'elle ne vous oblige pas à changer de résolution. L'autre solution, plus contraignante, est d'utiliser des modes vidéo qui ne provoquent pas de problème, comme le 4K à 60 FPS.

Yamaha a également publié cette réaction officielle : “alors que nous testons et explorons les nouvelles capacités du système de jeu et des dernières spécifications HDMI, nous mettrons des conseils en ligne sur notre site Web pour aider les nouveaux et futurs clients à obtenir la compatibilité avec nos derniers récepteurs AV. Nous vous communiquerons certainement de nouvelles informations à court terme”.

Pour l'heure aucun constructeur ne s'aventure à donner de calendrier. Il est vraisemblable que l'approvisionnement en chipsets HDMI 2.1 Panasonic non touchés par le problème n'interviendra pas avant la seconde moitié de 2021. Compte-tenu du nombre d'appareils concernés, il est possible que certains des appareils avec lesquels se manifeste le bug bénéficient d'une mise à jour leur permettant de fonctionner avec le chipset fautif. Nous tiendrons cet article à jour dès que de nouvelles infos seront communiquées.