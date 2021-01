CES 2021 : Samsung promet une qualité d’image folle sur ses TV 4K Mini LED

En amont du CES 2021, Samsung vient d'annoncer sa nouvelle gamme de TV 4K et 8K à venir 2021. Elles s'appuieront sur une nouvelle technologie : un système de rétroéclairage Mini-Led. Grâce à cette technologie, Samsung promet une qualité d'image hors-norme sur ses futurs téléviseurs.

Comme vous le savez peut-être, le CES 2021 ouvrira ses portes du 11 janvier au 14 janvier 2021. En raison de la pandémie, le salon international de l'électronique se tiendra exclusivement en ligne. À quelques jours seulement de l'ouverture des hostilités, certains constructeurs ont d'ores et déjà lever le voile sur quelques produits.

C'est notamment le cas de LG qui vient de dévoiler un écran de TV OLED invisible pour la maison. En outre, la marque sud-coréenne a également révélé un écran gaming de 48 pouces qui se courbe à volonté. Ce mercredi 5 janvier 2021, c'est au tour de Samsung d'entrer la danse.

La génération Quantum Mini LED

Le constructeur a présenté sa nouvelle gamme de TV 4K et 8K à venir en 2021. Baptisée Neo QLED, cette gamme sera composée de deux modèles 8K, la QN900A et le QN800A. Ensuite, on retrouvera trois TV 4K : QN95A, QN90A et QN85A. Et quelles seront leurs particularités ? Elles embarqueront toutes une nouvelle technologie : les Quantum Mini LED.

Ces LEDs sont 40 fois plus petits que des LEDs classiques et chaque TV en abritera des dizaines de milliers. Grâce aux Quantum Mini LED, “Samsung garantit une intensité lumineuse forte, tout en maximisant les niveaux de contraste. Avec cette technologie, associée aux Quantums dots, Samsung propose une colorimétrie optimale”.

Des TV parées pour la PS5 et la Xbox Series X

En d'autres termes, l'intégration d'un très grand nombre de Quantums Mini LEDs devrait réduire l'éblouissement en offrant un rétroéclairage plus efficace. En outre, ces TV proposeront un onglet “Game Bar”, permettant d'accéder rapidement aux paramètres clés (fréquence de rafraîchissement, format d'image, etc.) pour profiter des meilleures performances sur PS5 et Xbox Series X.

Bien entendu, ces TV disposeront de plusieurs ports HDMI 2.1. De fait, les joueurs pourront jouir de la 4K en 120 Hz, du Variable Refresh Rate (VRR) ou taux de rafraîchissement variable, de l'Auto Low Latency Mode (ALLM) ou mode à faible latence, et du Enhanced Audio Return Channel (eARC) qui offre un rendu sonore de meilleure qualité. En résumé, toutes les technologies permises par le HDMI 2.1.

En outre, la gamme Neo QLED arborera un nouveau design Infinity, soit “un écran sans bord offrant une expérience visuelle encore plus immersive”. Samsung promet ainsi un ratio corps-écran de 99%. Ces nouveaux téléviseurs Samsung 8K et 4K seront disponibles dès le mois de mars 2021. Les tarifs restent pour l'instant un mystère.

