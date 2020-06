PS5 : un brevet qui montre le système de refroidissement de la console

La PlayStation 5, ou du moins son kit de développement, se dévoile aujourd’hui dans un brevet. Ce dernier nous montre l’intérieur du prototype et indique que le système de refroidissement est au centre des préoccupations du constructeur.

La question de la chauffe de la PS5 au cœur des préoccupations de Sony. Un brevet de la firme a été rendu public par le WIPO, l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il nous montre le kit de développement de la PlayStation 5, déjà connu du grand public. Mais ce brevet nous renseigne avant tout sur l’architecture intérieure du kit, qui restait encore bien mystérieuse. Il nous montre que Sony a été très soucieux des problèmes de chauffe dans ce châssis.

Le système de refroidissement dévoilé dans le brevet s’adapte logiquement à la forme en V inversé du kit de développement. Chaque bord de la console dispose de trois ventilateurs et on peut y voir que l’air passe directement à travers les composants et l’alimentation. On peut voir également un dissipateur thermique placé logiquement au-dessus du processeur, avec trois ventilateurs pour expulser l’air chaud. Le brevet explique que l’air circule de droite à gauche sur le schéma. Des aérations sont aussi placées à l’intérieur du V inversé et un peu partout sur la machine.

La PS5 en forme de V ?

Ces schémas ne concernent que le kit de développement de la PS5, qui n’arbore pas design final de la machine. Cependant, un système de refroidissement si complexe dans un châssis à la forme si particulière peut laisser supposer que Sony adopte cette architecture en V. Des rumeurs faisaient état de problèmes de chauffe connus par le constructeur concernant sa console, à tel point que le design de la machine aurait été revu de zéro. Une rumeur balayée d’un revers de main par le responsable du projet, Mark Cerny.

Dans tous les cas, la console chauffera obligatoirement, vu ses composants, et c’est à Sony de trouver un moyen de la garder au frais avec un système de refroidissement efficace. Un système pensé pour la forme en V que nous pourrions retrouver sur la console finale.

