GTA Online : Rockstar lance GTA+, un nouvel abonnement premium sur PS5 et Xbox Series X

Rockstar Games vient d'annoncer le lancement d'un tout nouvel abonnement payant sur GTA Online. Baptisé GTA+ et proposé à 5,99 € par mois, il permettra aux joueurs d'obtenir des contenus exclusifs supplémentaires ainsi qu'un accès anticipé à certaines nouveautés.

Comme vous le savez probablement, l'increvable GTA V a fait un énième retour sur PS5 et Xbox Series X dans une toute nouvelle version optimisée pour les consoles next-gen. Au programme, de la 4K en 60 images par seconde, du Ray Tracing, des temps de chargement grandement réduits, une meilleure densité de la population et de la végétation, un trafic routier plus varié, des effets de lumière et d'ombres retravaillés, de meilleures réflexions dans l'eau sans oublier un meilleur rendu des flammes et des explosions.

Malheureusement pour les propriétaires du jeu sur PS4 et Xbox One, la migration vers cette mouture next-gen n'est pas gratuite. Sur PS5, il faudra débourser 10 € pour acheter le mode solo accompagné de GTA Online. Sur Xbox Series, pas de tarif préférentiel : 19,99 € pour la campagne et 9,99 € pour le multi. De nombreux joueurs sont scandalisés à l'idée de repasser à la caisse pour un jeu qu'ils ont déjà acheté trois fois !

Rockstar enfonce le clou avec un abonnement payant sur GTA Online

Et cette nouvelle annonce ne risque pas de calmer la grogne de la communauté. En effet, Rockstar vient de confirmer le lancement d'un nouvel abonnement premium sur GTA Online. Baptisée GTA+, cette offre proposée à 5,99 € par mois sera disponible exclusivement sur PS5 et Xbox Series X. Pas de PC ni de consoles old-gen.

Alors, quels seront les avantages offerts par ce statut premium GTA+ ? D'après Rockstar, vous pourrez prétendre tout d'abord au versement chaque mois de 500 000 GTA$ sur votre compte MazeBank pour réaliser vos achats in-game. Les abonnés auront également accès à des propriétés dans et autour de Los Santos qui permettent notamment de débloquer de précédentes mises à jour de gameplay. Pour la période de lancement de GTA+ qui aura lieu du 29 mars au 27 avril, les nouveaux inscrits pourront profiter de :

500 000 GTA$ crédités sur leur compte en banque virtuel

Le Principe Deveste Eight – ainsi que son amélioration de Hao’s Special Works avant qu’elle ne soit disponible à la vente pour les autres joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN

– ainsi que son amélioration de Hao’s Special Works avant qu’elle ne soit disponible à la vente pour les autres joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN L’ Atelier auto situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tunning à Los Santos. Les propriétaires actuels d’un Atelier auto pourront déménager à La Mesa sans frais supplémentaires.

situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tunning à Los Santos. Les propriétaires actuels d’un Atelier auto pourront déménager à La Mesa sans frais supplémentaires. Dispense des frais de carte de membre du salon auto de LS . Les membres actuels abonnés à GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ pendant cette période d’événement.

Les propriétaires d’un yacht pourront transformer leur joujou en yacht de luxe Aquarius sans frais supplémentaires.

sans frais supplémentaires. Le T- shirt Gussét grenouille et les haut et short de basket Broker Prolaps automatiquement ajoutés à votre garde-robe.

les haut et automatiquement ajoutés à votre garde-robe. Le motif Rayons-X pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali.

Une sélection de peintures et d’emblèmes gratuits pour l’Auto Shop.

GTA$ et RP multipliés par 3 sur la série de courses Special Works de Hao .

. Réputation du salon auto doublée dans les épreuves de course de rue.

Comme dit plus haut, GTA+ sera disponible dès le 29 mars 2022 au prix de 5,99 € par mois depuis le PS Store et le Microsoft Store. Notez qu'il s'agit d'un abonnement sans engagement.