PS5 : Sony s’engage à accélérer la production pour répondre à la demande

La PS5 reste l'un des produits les plus recherchés du marché, plus d'un an et demi après sa sortie. Pour répondre à la demande, Sony s'engage à accélérer la production malgré les mesures de confinements contre le Covid-19 en Chine.

Depuis sa sortie sur le marché en novembre 2020, la PS5 s'est imposée comme l'un des produits les plus rares du moment. Cette pénurie chronique est notamment le résultat d'une carence généralisée de puces électroniques et d'une demande extrêmement forte de la part des joueurs.

Malgré la pénurie, Sony est d'ailleurs parvenu à écouler 13,4 millions de PlayStation 5 en moins d'une année. La situation est aggravée par la prolifération des spéculateurs, qui s'accaparent tous les stocks de PS5. Pour répondre à la forte demande en dépit des scalpers, le géant japonais fait son possible pour accélérer la production de consoles.

Sony assure que la production de PS5 va s'améliorer

Lors d’un rendez-vous avec les investisseurs Sony, Jim Ryan, le patron de la division PlayStation, a assuré que la production de PS5 va prendre de la vitesse. “Nous prévoyons de nouvelles augmentations importantes de la production de consoles, ce qui nous amène à des niveaux de production que nous n'avions jamais atteints auparavant”, rassure Jim Ryan, soucieux de rassurer les investisseurs et les actionnaires.

Néanmoins, le dirigeant est conscient qu'une série d'obstacles se dresse sur la route de Sony, comme les mesures de confinement décrétées en Chine. Pour endiguer l'augmentation des cas de Covid-19, la Chine impose des mesures strictes à ses citoyens, notamment dans les zones industrielles. Plusieurs usines de Shanghai sont à l'arrêt et la reprise s'annonce laborieuse. Le confinement chinois devrait d'ailleurs ralentir la production des nouveaux iPhone 14.

Sur le même thème : La Xbox Series S se vend mieux que la PS5 au Japon, c’est historique

Malgré le retour du coronavirus en Chine, Jim Ryan semble confiant et assure que “les choses s'améliorent définitivement” . Grace à un rebond de la production, Sony espère enregistrer une hausse des ventes de PlayStation 5 dans les mois à venir. Pour donner un coup de fouet aux ventes, le groupe nippon peut également compter sur le lancement du PSVR 2, son nouveau casque de réalité virtuelle.

Source : Reuters