PS5 : Sony promet de produire plus de consoles dès l’été 2021

Sony s'engage à produire plus de PS5 dans le courant de l'été 2021. Bien décidé à mettre fin à la pénurie chronique de consoles, le géant japonais promet d'augmenter son rythme de production en dépit de la carence de puces. Dans ce contexte, Sony s'attend à ce que les stocks de PlayStation 5 parviennent enfin à répondre à la forte demande d'ici la fin de l'année en cours.

Il y a quelques jours, Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, s'est montré particulièrement pessimiste concernant les futurs stocks de PS5. Le cadre s'attend en effet à ce que la demande de PlayStation 5 soit largement supérieure à l'offre jusqu'en 2022.

“Même si nous sécurisons beaucoup plus d'appareils et produisons beaucoup plus d'unités de la PlayStation 5 l'année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande” mettait en garde Hiroki Totoki, sous-entendant que la PS5 sera difficile à trouver pendant encore de long mois.

Sony prophétise la fin de la pénurie de PS5 d'ici fin 2021

Interrogé par nos confrères de Wired lors d'une conférence sur Zoom, Jim Ryan, PDG de Sony, se veut plus confiant. “Nous travaillons aussi dur que possible pour améliorer la situation. Nous estimons que la production va augmenter au cours de l'été et certainement dans la seconde moitié de l'année, et nous espérons voir une sorte de retour à la normale et un équilibre entre l'offre et la demande à ce moment là” affirme Jim Ryan.

Notez que la marge de manoeuvre de Sony reste limitée. La pénurie de puces informatiques qui frappe toute l'industrie empêche l'entreprise nippone d'augmenter drastiquement la cadence. D'après la plupart des acteurs du secteur, dont IBM, Nvidia, Intel ou TSMC, la pénurie de semi-conducteurs se poursuivra jusqu'en 2023.

Aux dires de Jim Ryan, la nouvelle PlayStation pourrait malgré tout être plus facile à trouver dans le commerce pour les fêtes de fin d'année, un moment clé pour les marques. Pour rappel, Sony a déjà vendu 7,8 millions de PS5 dans le monde depuis la sortie en novembre en dépit des ruptures de stock à répétition.

Source : Wired