PS5 : Sony promet d’activer le Variable Refresh Rate via une mise à jour

La PS5 vient de débarquer sur le marché en France. Dotée d'un port HDMI 2.1, la nouvelle console de salon de Sony est compatible avec le Variable Refresh Rate (VRR), une technologie qui améliore la fluidité de l'image. Malheureusement, le VRR est désactivé au lancement de la PlayStation 5. La firme japonaise s'est engagée à déverrouiller cette fonctionnalité via une mise à jour logicielle.

Fraîchement sortie sur le marché, la PS5 a été analysée dans les détails. Ainsi, les vidéastes de la chaîne YouTube HDTVT se sont rapidement rendus compte que le port HDMI 2.1 de la console a été bridé par Sony. Il est incapable de délivrer une bande passante supérieure à 32 Gbps, alors que le débit théorique du port HDMI 2.1 est de 48 Gbps.

Certaines des fonctionnalités phares de cette nouvelle norme ont même été désactivées. C'est notamment le cas du Variable Refresh Rate (VRR). Le VRR est capable de synchroniser le taux de rafraîchissement de l'écran et la fréquence de l'image afin d'obtenir un rendu fluide. Le Variable Refresh Rate élimine les saccades des images en mouvement. On notera qu'il existe plusieurs technologies VRR, dont G-Sync, FreeSync, Adaptive Sync et le HDMI 2.1 VRR.

Sony promet une mise à jour pour combler le retard de la PS5 face à la Xbox Series X

Dans une FAQ publiée sur son site officiel, Sony a promis de débloquer le Variable Refresh Rate avec une future mise à jour du logiciel de la console.“Le hardware de la PS5 prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) via HDMI 2.1. Après une future mise à jour du logiciel système, les propriétaires de PS5 pourront utiliser la fonction VRR des téléviseurs compatibles lorsqu'ils joueront à des jeux prenant en charge VRR” promet Sony, soucieux de rassurer les joueurs les plus exigeants.

Pour en profiter, vous devrez évidemment disposer d'un téléviseur qui soit compatible avec le Variable Refresh Rate. Malheureusement, le constructeur ne communique pas de date de déploiement pour la mise à jour. Cette limitation temporaire est d'autant plus regrettable que la Xbox Series X, la rivale de la PS5, propose déjà le VRR via son port HDMI 2.1. Contrairement à Sony, Microsoft n'a pas bridé cette fonctionnalité.