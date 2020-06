PS5 : Sony pourrait intégrer un mode picture-in-picture inspiré de la Xbox One

La PS5 pourrait intégrer un mode picture-in-picture inspiré de la Xbox One, comme en témoigne un brevet déposé par Sony et relayé par nos confrères du site The Game Post. Cette fonctionnalité permet d’incruster une application tierce comme YouTube dans un coin de l’écran.

Le picture-in-picture dans les consoles de salon, ce n’est pas nouveau. En effet, Microsoft comptait déjà intégrer cette fonctionnalité sur la Xbox One en 2013. Seulement, des pertes de performances ont amené la firme de Redmond à se raviser. Pour rappel, le picture-in-picture, ou incrustation en français, permet de dédier une petite partie de l’écran à une application, comme YouTube, Twitch ou encore Netflix.

Grâce à cette fonctionnalité, un joueur en difficulté sur un jeu peut par exemple regarder directement la solution via du gameplay sur YouTube, sans quitter la partie. Figurez-vous que Sony pourrait bien intégrer le mode picture-in-picture dans sa future Playstation 5, comme en témoigne un brevet déposé par le constructeur et relayé par nos confrères du site The Game Post.

D’après le document, les joueurs pourraient avoir la possibilité de basculer l’application secondaire en plein écran, avant de repasser sur le jeu. En outre, il serait possible de choisir la partie de l’écran dédiée au picture-in-picture. On remarque sur le croquis la présence d’un chat, ce qui suggère que les fonctionnalités de chat de Twitch par exemple seront elles aussi intégrées au picture-in-picture.

Bien évidemment, ceci n’est qu’un brevet et rien ne confirme que Sony utilisera cette fonctionnalité. Pour rappel, nos confrères du site BGR ont récemment dressé la liste des 71 jeux dont la présence est potentielle ou confirmée pour le lancement de la console. On y retrouve des titres cross-gen comme Apex Legends, Fortnite, Call of Duty Modern Warfare ou Assassin’s Creed Valhalla. Et bien évidemment des jeux inédits et des exclusivités, comme le très attendu Cyberpunk 2077, Spiderman Miles Morales ou GodFall.

Source : The Game Post