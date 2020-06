PS5 : Sony promet moins de bruit que la PS4 et une interface entièrement repensée

Un cadre de Sony assure dans une interview du quotidien The Guardian que beaucoup d’efforts ont été faits pour rendre la PS5 plus silencieuse que la PS4. Un ingénieur de la firme tease également une interface entièrement repensée avec un nouveau langage visuel.

Simon Rutter, cadre de Sony Interactive Entertainment a profité d’une interview donnée au quotidien britannique The Guardian ce dimanche pour parler brièvement d’un sujet sensible : le refroidissement de la PS5. Sony a très peu parlé jusqu’ici de ce sujet – tout le contraire de Microsoft qui a expliqué avec un luxe de détails comment la Xbox Series X a été construite autour de la dissipation d’énergie pour lui assurer un fonctionnement silencieux.

Comme le rappelle The Guardian, en effet, « cela fait presque sept ans que la PS4 a été lancée, et les jeux modernes comme The Lastof Us Part II et God of War poussent tellement la console dans ses retranchements que le pauvre appareil donne l’impression qu’il va décoller« . Or, le design de la PlayStation 5 donne, seul, peu d’infos sur la manière dont la chaleur est réellement dissipée. De quoi craindre que la PS5 sera elle-aussi bruyante avec certains titres ?

Simon Rutter se veut rassurant et souligne que « beaucoup d’efforts » ont justement été déployés pour s’assurer que la console sera moins bruyante que la génération précédente. Il y a de fortes chances pour que l’on en apprenne davantage dans les prochains jours. Un autre intervenant, le vice-président en charge du design chez Sony, Matt MacLaurin, a répondu aux questions des internautes sur son profil LinkedIn, repris par le site WCCFTech.

Il assure que l’interface sera dévoilée « prochainement » et qu’il s’agit d’une « refonte à 100% de l’UI de la PS4 avec quelques nouveaux concepts très différents ». Il ajoute : « en tant qu’UI son but est avant tout pratique, mais elle introduit un langage visuel entièrement nouveau et une complète refonte de l’architecture de l’interface utilisateur ». Autre info : les temps de chargement de cette interface seront particulièrement courts. Tout a été optimisé en effet pour que l’utilisateur atteigne ses objectifs en « quelques millisecondes ».