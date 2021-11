PS5 : Sony pourrait bientôt autoriser la vente de skins personnalisés

Un brevet récemment déposé par Sony laisse à penser que la firme se prépare à autoriser la vente de skins personnalisées. En effet, ledit brevet décrit un système de coques amovibles, permettant donc en théorie de les retirer et de les modifier à volonté. Si tel est le cas, il s’agirait d’un revirement de stratégie inattendu de la part du constructeur.

On ne peut pas dire que Sony apprécie particulièrement que l’on customise sa PS5. Depuis le lancement de la console, moult tentatives de revendeurs ont eu lieu, chacune se soldant par le même résultat. On se souvient notamment du défi lancé en début d’année par dBrand au géant japonais, un skin noir mat à 50 €. Une initiative louable, mais qui fut rapidement cassée dans l’œuf. Après des mois de négociations, Sony a mis les points sur i : soit les coques sont retirées du marché, soit la firme intente une action en justice.

Les choses se sont depuis plus ou moins arrêtées. Personne n’a voulu tenter le diable et provoquer la colère du constructeur. Pour autant, tout n’est pas encore fini. Étonnamment, le dernier rebondissement vient de Sony lui-même. Ce 16 novembre, l’entreprise a déposé un brevet concernant ces fameuses coques. Ce dernier décrit en outre un système permettant de les retirer et donc, de les remplacer facilement. De quoi laisser penser que la firme prévoit, au choix, de vendre elle-même des coques personnalisées, soit de laisser des revendeurs le faire à sa place.

Des skins personnalisés de PS5 bientôt sur le marché ?

Bien sûr, il est encore un peu tôt pour émettre des conclusions. Il ne s’agit là que d’un brevet comme Sony en dépose souvent, à l’instar de celui sur le système anti-triche payant pour les spectateurs de parties en ligne. Rien ne dit donc qu’une telle mesure verra le jour. Reste que ce brevet est un pas en avant de la part du constructeur vers plus de liberté pour les joueurs.

Une décision qui paraît logique, au vu de la demande élevée de la part de ces derniers. En janvier, le revendeur SUP3R5 a notamment été contraint d’annuler la distribution de ses coques suite aux menaces envoyées par les joueurs déçus de ne pas avoir eu leur exemplaire. En rendant possible la commercialisation de coques, Sony mettrait fin à une guerre qui ne bénéficie à personne.

Source : OPAttack