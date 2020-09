PS5 : certains jeux pèsent plus de 100 Go, vous aurez vite besoin d’un SSD

La PS5 sera équipée d’un SSD de 825 To, et ce quel que soit le modèle. Les premières informations sur l’espace requis pour installer les jeux laissent à penser qu’il faudra tôt ou tard investir dans un stockage externe pour être tout à fait serein.

Sony promet 825 Go d’espace libre sur son SSD custom de la PS5. Cela peut paraître juste, surtout pour une console qui dispose d’un modèle misant à 100% sur le dématérialisé. Les premières informations sur la taille des jeux PS5 viennent d’être dévoilées et confirment nos craintes.

Ainsi, on apprend que Spider-Man Miles Morales nécessitera 105 Go minimum d’espace sur le SSD. Ici, le minimum est important, puisqu’il laisse supposer que la version dématérialisée pourrait prendre plus de place. A titre de comparaison, la version PS4 du titre faisait 52 Go. Une augmentation logique de l’espace nécessaire, vu qu’il contient le DLC Miles Morales en plus du jeu de base. D’ailleurs, Miles Morales prendra lui 50 Go minimum sur votre SSD.

Très vite à l’étroit

Demon’s Souls, l’autre titre phare du lancement, demandera lui 66 Go d’espace au minimum. En installant les deux jeux sur votre PS5 flambant neuve, c’est presque le quart de l’espace qui sera alors occupé. Si on ajoute à cela les 700 Go requis pour installer les 18 jeux PS4 offerts avec la PS Plus Collection, et ça devient compliqué.

A lire aussi – PS5 : date de sortie, prix, jeux, design et fiche technique

Il faudra donc tôt ou tard investir dans un SSD externe pour stocker vos jeux, ou alors les désinstaller au fur et à mesure et les télécharger quand l’envie vous prend (ce qui n’est pas très contraignant avec une connexion fibre). Avec une telle contrainte, nul doute que Sony sortira une PS5 avec un plus grand stockage dans le futur. Rappelons que le premier modèle était arrivé en 2013 avec un HDD de 500 Go, qui a ensuite été étendu à 1 To.

Concernant la Xbox, notons que la Series X dispose elle aussi d’un SSD de 1 To. La Series S propose elle un SSD de 512 Go, contrebalancé par le fait que les jeux, qui ne seront pas en 4K, prendront moins de place que sur la X (à hauteur de 20%).

Il faut bien évidemment ajouter à cela que les jeux prennent de plus en plus de place au fil des années.