PS5 Slim : contrairement à ce que dit Sony, vous n’aurez pas 1 To de stockage

Depuis ce 24 novembre 2023, la PS5 Slim est officiellement disponible en France. En plus d'être plus légère et de proposer un lecteur de disque amovible, cette nouvelle version de la console de Sony est censée offrir 1 To de capacité de stockage. Enfin ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, on n'est encore loin du compte.

Après un premier lancement opéré dans certains pays ce 8 novembre 2023, la PS5 Slim est officiellement disponible en France depuis ce 24 novembre 2023. Similaire en tout point à sa grande soeur d'un point de vue performances, la PS5 Slim est comme son nom l'indique moins imposante que le premier modèle. Ainsi, cette nouvelle version pèse 3,2 kg contre 4,5 kg pour la PS5 “Fat”.

Fatalement, la console est moins volumineuse. Posée à l'horizontale, la console occupe 35,8 cm en longueur, 21,6 cm en profondeur et 9,6 cm en hauteur (contre 26 cm x 39 cm x 10,4 cm). De quoi gagner un peu de place sur son meuble TV.

Mais avec cette PS5 Slim, Sony met en avant un autre argument de vente : l'augmentation de la capacité de stockage. Les propriétaires de PS5 Fat le savent, le SSD de la console se remplit vite. Pour cause, s'il y a bien marqué sur la boite que la machine embarque 825 Go de mémoire interne, seulement 664 Go sont en réalité exploitables.

1 To sur la PS5 Slim ? Pas vraiment…

Et quand on connaît la taille de certains jeux actuels, à l'image de Baldur's Gate 3 ou Call Of Duty : Modern Warfare 3 qui dépassent amplement les 100 Go, on peut rapidement se retrouver en manque de place… Sur la PS5 Slim, Sony a donc fait la promesse de régler ce problème en incluant un SSD de 1 To. Cette capacité est inscrite partout, que ce soit sur la boite, sur la fiche technique de la console sur le site officiel, etc.

Mais attention, comme le précise Sony en bas de page sur son site, “une partie de la capacité du SSD est réservée au logiciel système et à d'autres fonctions. Pour cette raison, l'espace disponible sur le SSD peut varier”. Comme l'ont vérifié nos confrères de BFM Tech, la PS5 Slim propose uniquement 822 Go de stockage. Soit une différence de 178 Go.

Néanmoins, il faut tout de même reconnaître que la PS5 Slim offre effectivement plus d'espace de stockage. En effet, les utilisateurs pourront profiter de 155 G0 supplémentaires. De quoi installer quelques jeux en plus sans avoir à faire le ménage dans sa bibliothèque.

Source : BFM