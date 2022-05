iPhone 14 Pro : Apple ajouterait enfin un écran Always-on comme sur Android

L'iPhone 14 Pro serait enfin équipé d'un écran Always-on. Grâce à une nouvelle dalle LTPO capable de descendre à 1 Hz, l'utilisateur pourrait afficher en permanence des informations importantes à l'écran, comme c'est le cas sur Android. En parallèle, des informations venue de Chine laissent penser qu'Apple rencontre du retard dans sa production.

Comme les iPhone 13 Pro lancés l'année dernière, les iPhone 14 Pro devraient hériter d'un écran 120 Hz ProMotion. Grâce à leur fréquence d'écran adaptative, les smartphones peuvent s'adapter à ce que vous faites. Si vous regardez une série ou que vous jouez à un jeu, la fréquence grimpe. Si vous regardez une photo ou un fichier PDF, la fréquence redescend pour limiter l'impact de cette technologie sur l'autonomie.

Dans le détail, la fréquence de l'écran oscille constamment entre 10 et 120 Hz en fonction des besoins de l'utilisateur (jeux, lecture…). Avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple pourrait proposer une dalle capable de descendre à 1 Hz.

Enfin un écran Always-on sur iPhone

Grâce à une dalle capable de passer de 1 à 120 Hz, le géant de Cupertino pourrait pour la première fois intégrer l'écran Always-on à ses smartphones. Pour Ross Young, informateur réputé et PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), une firme d'analyse de l'industrie, il s'agit d'une possibilité. Interrogé sur Twitter à ce sujet, le leaker assure s'y attendre sans pouvoir confirmer. Mark Gurman, journaliste émérite chez Bloomberg, abonde dans le même sens.

Comme la plupart des smartphones Android, les nouveaux iPhone haut de gamme pourraient donc afficher en permanence des informations importantes, comme l'heure, les messages, la météo ou le nombre de mails reçus. On trouve une option similaire sur les Apple Watch depuis la Series 5, dont l'écran peut descendre à 1Hz. Les iPhone 14 et 14 Max, dépourvus d'écran 120 Hz ProMotion, seront évidemment privés de l'option.

Pour intégrer l'option always-on, Apple s'appuierait sur une nouvelle gamme d'écran LTPO. La technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) a déjà permis à la marque de limiter la consommation énergétique de l'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro. Comme l'an dernier, les dalles seront fournies par Samsung, leader du secteur de l'affichage.

Sur le même sujet : le nouveau capteur selfies des iPhone 14 risque de faire grimper le prix

La production d'iPhone 14 prend du retard

D'après les informations relayées par nos confrères de Nikkei, la production des iPhone 14 aurait récemment accumulé un peu de retard. Le « développement d'au moins un des nouveaux iPhone » s'est récemment enlisé en Chine, assure le média, citant des sources anonymes proches de la question.

Sans surprise, les lignes de production ont pris du retard à cause du confinement décrété par le gouvernement chinois. Pour endiguer la flambée des cas de Covid-19, la Chine impose des mesures strictes à ses citoyens. Afin d'éviter un arrêt complet de ses activités, Foxconn, l'un des principaux fabricants d'Apple, applique un système de « boucle fermée ». Les ouvriers sont confinés au sein de l'usine et sont obligés de dormir, manger et se détendre sur place après leur journée de travail de 12 heures.

Souhaitant tenir ses délais, Apple a demandé à ses « fournisseurs d'accélérer les efforts de développement ». Cependant, « il est difficile de rattraper le temps perdu. … Apple et ses fournisseurs travaillent 24 heures sur 24 pour accélérer le développement » mais la reprise des activités à Shanghai est particulièrement lent, explique un fournisseur.

Pour l'heure, le groupe américain semble bien décidé à lancer ses nouveaux iPhone 14 au début du mois de septembre 2022. “Si le processus de développement peut être accéléré et passer au niveau suivant vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, alors il devrait encore être possible de respecter la date limite de production de masse du début septembre”, souligne un autre fournisseur interrogé par Nikkei, qui précise que tout dépend des autorités chinoises. Il se murmure d'ailleurs que la keynote aurait lieu le 13 septembre prochain.