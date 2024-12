La PS5 Slim est à un très bon prix : voici l’offre de Noël à ne pas rater !

Pour Noël, la PS5 Slim fait l'objet d'une belle promotion. Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de L'OFFRE du moment sur la console de Sony.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PS5 SLIM STANDARD

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PS5 SLIM DIGITALE

Le Black Friday a pris fin il y a quelques jours, mais il y a encore de belles offres chez les différentes enseignes du web. Si vous avez la PlayStation 5 dans votre rétroviseur, la toute dernière version de la console de Sony fait l'objet d'une belle promotion chez la plupart des marchands.

Le PS5 Slim est en effet disponible à partir de 374 € grâce à une réduction de 75 €. Cette offre est valable aussi bien sur la version digitale que celle standard. La première s'affiche ainsi à 374 € au lieu de 449 €. Et si vous préférez la version avec le lecteur de disque intégrée, elle est à 474,99 € au lieu de 549,99 €.

PS5 Slim : il est encore temps de profiter de l'offre de Noël

Pour cette nouvelle version de la PS5 lancée il y a quelques mois, il s'agit d'une offre généreuse que vous pourrez retrouver notamment chez Darty (via Rakuten) et chez Amazon.

Pour en venir à la fiche technique de la PS5 Slim, elle a été légèrement améliorée par rapport à celle de la version d'origine. Sous le capot, la principale nouveauté se trouve au niveau du stockage interne. Sony l'a fait passer d'un peu plus de 800 Go à 1 To, ce qui offre un peu plus d'espace pour les jeux et sauvegardes.

On y retrouve également un processeur AMD Ryzen de 3e génération ainsi qu'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom. L'ensemble est accompagné d'une mémoire RAM GDDR6 de 16 Go. Cette fiche technique permet à la console de faire tourner n'importe quel jeu dans des conditions très confortables, même en 4K avec ou sans ray tracing.

Enfin, sur le plan esthétique, la PlayStation 5 Slim est plus compacte, comme son nom le laisse entendre. Le lecteur de distique est cette fois-ci amovible, ce qui rend la console plus modulable. En achetant la version purement numérique aujourd'hui, vous pourrez lui rajouter le lecteur de disque plus tard. Celui-ci est vendu séparément à 100 € hors promo.