Sony préparerait une grosse surprise pour la PS5 Pro qui va rendre vos jeux bien plus beaux

Sony préparerait une grosse nouveauté pour améliorer les graphismes sur PS5 Pro. Cette mise à jour pourrait rendre vos jeux plus nets et plus fluides, sans forcer la console. Rien d’officiel pour l’instant, mais des détails fuitent peu à peu.

Depuis plusieurs mois, Sony travaille à améliorer les performances de la PS5 Pro. La console pourrait bientôt recevoir une mise à jour technique capable de booster l’image des jeux, sans modifier son matériel. L'entreprise ne se contenterait pas d’augmenter la puissance. La marque travaillerait aussi sur une technologie qui permettrait d’améliorer la qualité des images sans surcharger l'appareil. Une manière de préparer la machine aux jeux toujours plus ambitieux qui arrivent.

La chaîne YouTube Moore’s Law is Dead, connue pour ses révélations dans le monde du gaming, affirme que Sony planche sur une nouvelle version de son système PSSR. Cette technologie, déjà utilisée sur PS5 Pro, sert à améliorer l’image grâce à l’intelligence artificielle. Elle analyse les images en temps réel pour les rendre plus nettes, même si le jeu ne tourne pas en très haute résolution de base. Cette mise à jour rendrait le système plus rapide, plus léger, et compatible avec plus de jeux.

Sony vise le 4K à 120 FPS et le 8K à 60 FPS sur la future PS5 Pro

Le nouveau PSSR fonctionnerait même avec des résolutions plus basses que 864p, ce qui n’était pas possible jusqu’ici. Grâce à un nouveau réseau de neurones plus efficace, la console pourrait proposer une image en 4K très fluide, jusqu’à 120 images par seconde. Le 8K serait aussi pris en charge, à 60 images par seconde, pour les téléviseurs les plus récents. De nombreux jeux pourraient donc devenir plus beaux, même sans être mis à jour par les développeurs.

Une autre technologie, appelée MFSR, serait aussi en préparation chez Sony. Elle s’adresserait aux jeux qui ne peuvent pas utiliser le PSSR. L’idée serait d’offrir une image plus propre et plus nette, avec moins de flou, sans ajouter de ralentissement. Ces deux nouveautés montrent que la société cherche à prolonger la durée de vie de la PS5 tout en préparant le terrain pour la PlayStation 6. Pour l’instant, l’entreprise ne confirme rien, mais si ces infos se vérifient, les joueurs pourraient avoir droit à une vraie surprise.