PS5 Slim : réinitialiser la console pourrait bientôt vous empêcher de jouer à vos jeux physiques

Les utilisateurs de la nouvelle PS5 Slim sont tombés sur un problème de conservation important, qui pourrait bien rendre les jeux physiques inutilisables sur l’appareil d’ici quelques années. Explications.

Comme l’a repéré le compte @DoesItPlay1 et certains membres de sa communauté, la réinitialisation de la toute nouvelle PS5 Slim de Sony entraîne la désynchronisation du lecteur de disque amovible. Ce comportement étrange suscite des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de la nouvelle version de la console.

Parmi les nouveautés de cette PS5 Slim, on retrouve notamment la réduction du gabarit de la console, mais pas seulement. L’amélioration principale est le lecteur de disque amovible détachable, ce qui vous permet de rendre la console compatible avec les jeux physiques selon vos besoins, et cela sans devoir racheter une console. Cependant, un gros défaut se profilait déjà à l’horizon : la nécessité de disposer d’une connexion Internet pour installer le périphérique. Et c’est là tout le problème.

Le lecteur de disque de la PS5 Slim pourrait arrêter de fonctionner

Lorsque vous branchez le lecteur de disque amovible à votre PS5, ce dernier doit s’enregistrer auprès des serveurs de Sony pour être approuvé en tant que composant officiel, ce qui vous empêche d’utiliser n’importe quel lecteur de disque externe. C’est pour cela que vous avez besoin d’une connexion Internet lors de l’installation.

Cependant, les utilisateurs qui ont déjà procédé à des réinitialisations de routine de la mémoire ou à des réinitialisations complètes des paramètres d’usine ont signalé une conséquence inattendue : la désynchronisation du lecteur de disque amovible. Celui-ci, qui est élément crucial pour les utilisateurs qui comptent sur les copies physiques des jeux, devient alors inopérant, à moins d’être de nouveau authentifié par les serveurs de Sony.

Du point de vue de la préservation, ce scénario est inquiétant. On peut légitimement se demander ce qu’il se passera lorsque la console nécessitera une authentification pour son lecteur de disque et que l'infrastructure du serveur de Sony ne sera plus accessible.

Il reste à savoir comment Sony va réagir à ce problème. Une solution serait de retirer la nécessité d’authentifier le lecteur de disque, avant que l’entreprise ne ferme ses serveurs au cours des prochaines décennies.