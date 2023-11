PS5 Slim : la voici en photo à côté de sa grande sœur, plus petite mais pas tellement plus fine

La nouvelle PS5 se dévoile en photo juste à côté de la version sortie en 2020. L'occasion de constater qu'elle est plus petite, mais pas forcément plus fine. Sauf si on enlève son lecteur amovible bien sûr.

Sony aime bien sortir une version “slim” de ses consoles quelques années après l'arrivée d'une nouvelle génération sur le marché. Une tradition que le constructeur japonais perpétue depuis la PlayStation 2, dont la petite sœur plus mince a débarqué en 2004. La PS5 ne fait pas exception à la règle et l'annonce surprise a eu lieu en octobre. Deux nouveaux modèles de PlayStation 5 sont dévoilés, avec une particularité : un lecteur de disques amovible.

On sait que les dimensions et le poids de ces consoles seront inférieurs à ceux de leurs aînés, mais elles n'en sont pas officiellement des versions Slim. Comme il est difficile de se rendre compte de la différence uniquement sur la base des chiffres communiqués par Sony, l'utilisateur @phantompainss sur X (Twitter) a pu effectuer une comparaison directe. Dans une série de tweets effacés depuis, on peut voir la nouvelle PS5 juste à côté de sa grande sœur.

La nouvelle PS5 se dévoile aux côtés de la version de 2020

Le premier constat qui saute aux yeux est que la PS5 “Slim” est plus petite. Une impression de finesse en ressort, même si elle n'est pas aussi marquée qu'on pourrait l'imaginer. La photo n'est plus accessible, mais au dos de l'appareil, les ports disponibles sont les mêmes qu'avant : un HDMI, deux port USB, l'alimentation et un port Ethernet sont de la partie. Il apparait aussi qu'il faudra bien une connexion au Web pour configurer le lecteur de disques amovible.

Sur l'une des photos supprimées, on peut voir le message “Impossible d'utiliser votre lecteur de disque. Vous devez connecter votre PS5 au réseau pour enregistrer le lecteur de disque de votre PS5”. D'après certaines rumeurs, il faudrait effectuer cette liaison une seule fois, mais on peut se demander ce qu'il adviendra le jour où Sony fermera les serveurs d'identification de la PS5. Les nouvelles versions de la console sortiraient aux États-Unis le 8 novembre 2023 d'après une source bien informée.

