PS5 Slim : la console de Sony est encore trop grosse pour vous ? Vous allez adorer la PS5 Tiny

La nouvelle PS5 Slim est désormais disponible dans le commerce. Elle est moins volumineuse que sa devancière, mais pour certains aficionados de Sony, elle ne change pas assez du modèle classique.

La nouvelle version amincie de la PS5 est sortie il y a quelques jours sur le sol français. Outre un nouveau design, la console se décline en deux versions : la Digital ou celle comprenant un lecteur de disque BluRay. Il faut l’admettre, alors que la rumeur de l’arrivée d’un PlayStation allégée a longtemps fait parler sur les réseaux, le résultat final, comparé à sa grande sœur, est certes plus petit, mais pas tellement plus fin.

La chaîne YouTube Not From Concentrate a fabriqué une PS5 aux dimensions lilliputiennes qui ne sacrifie en rien aux performances. Si la nouvelle PS5 prend 30 % de place que la précédente, NFC affirme être déçu que le géant japonais des jeux vidéo ne soit pas allé plus loin dans cette refonte. Il a donc décidé de fabriquer sa version de la PlayStation Slim : la PS5 Tiny.

La PS5 Slim est toujours trop volumineuse pour ce YouTubeur, il en imprime une plus petite

Pour fabriquer ce modèle exclusif, Erick a tout d’abord déporté le lecteur de disque dans un boîtier externe, puis il a mis ses outils de découpe numérique et une imprimante 3D à contribution pour créer des pièces sur mesure. Cela lui a permis de réduire au minimum l’espace pris par les composants internes de la console. En effet, le châssis de la PS5 Tiny est à peine plus large que la carte mère de l’appareil d’origine.

S’il n'entre pas dans le menu détail de la construction, force est d’admettre qu’au final, le résultat est vraiment magnifique. La PS5 Tiny respecte le design de sa cousine, avec des couleurs blanc et bleu clair très caractéristique, tout en étant beaucoup plus petit, sobre et minimaliste. Cerise sur le gâteau, NFC a même intégré une station de recharge pour les manettes à la Tiny. À la prochaine itération de la console, Sony ferait bien de se tourner vers ce bricoleur de génie, car ce design pourrait en séduire plus d’un…