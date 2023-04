Cette souris imprimée en 3D est faite sur mesure à partir d’une photo de votre main

Formify utilise tout un ensemble de nouvelles technologies pour vous proposer une souris personnalisée grâce à l’impression 3D et l’apprentissage automatique.

La souris fait partie de ces accessoires auxquels on ne prête guère attention, jusqu’à ce qu’on ait des problèmes de santé, le syndrome du canal carpien étant l’un des plus courants, lorsque l’on travaille longtemps sur un ordinateur. Trouver le modèle idéal peut être compliqué, car tout le monde n’a pas forcément le temps ou l’envie d’en essayer plusieurs. Formify se propose de créer votre souris sans fil ultime, conforme à la taille et à la forme de votre main.

Le produit est en cours de financement, donc si vous souhaitez être parmi les premiers acquéreurs, n’hésitez pas à participer à la campagne de crowdsourcing sur Kickstarter. Il reste ensuite à suivre la procédure. Envoyez tout d’abord une photo de la paume de votre main à Formify. Une IA analyse le cliché et détermine la forme et les dimensions idéales de votre souris. Il ne reste plus ensuite qu’à découper l’accessoire à l’aide d’une imprimante 3D.

La souris ultra-performante de Formify épouse la forme de votre main

Il aura fallu trois ans et plusieurs centaines de prototypes pour parvenir à un produit présentable, et Formify a collaboré avec des gamers professionnels pour perfectionner sa formule. Tous les produits de la marque partagent des points communs. Un revêtement grip (à choisir parmi 5 textures), « pour une précision et un contrôle sans égal », un poids de 55 g en moyenne. Les souris de Formify peuvent traquer le mouvement jusqu’à 650 IPS, environ 1,65 m/s.

Bien évidemment, la latence est annoncée comme très faible, et la recharge se fait par un port USB-C. La souris n’arbore que deux boutons programmables sous le pouce, ce qui est peu, comparé aux onze poussoirs de la Razer Basilisk, par exemple. La souris Formify coûte 130 € environ pour les « early-adopters », et devrait être livrée en décembre 2023, si Formify parvient à réunir les 27 000 € nécessaires.

