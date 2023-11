PlayStation Plus : voici les jeux PS4 et PS5 offerts en décembre 2023

PlayStation a officiellement annoncé son prochain lot de jeux gratuits pour le service d'abonnement PlayStation Plus pour le mois de décembre 2023. Comme d’habitude, ceux-ci sont au nombre de trois.

Après avoir offerts trois jeux assez intéressants au mois de novembre 2023, dont notamment Mafia 2 : Definitive Edition, Sony vient de dévoiler la liste des jeux gratuits du mois prochain. L'une des principales raisons de s’abonner au niveau Essentiel du service d'abonnement PlayStation Plus est de pouvoir profiter des jeux gratuits mensuels. Trois nouveaux jeux sont disponibles chaque mois, et décembre 2023 ne fait pas exception à la règle.

Les jeux PS Plus gratuits de décembre 2023 seront disponibles le mardi 5 décembre et seront à réclamer jusqu'au lundi 1er janvier 2024. À cette date, ils seront remplacés par les jeux PS Plus gratuits de janvier 2024, quels qu'ils soient.

Lire également – PS Plus Extra/Premium : voici la liste des jeux offerts en novembre 2023

VOICI LES JEUX OFFERTS AVEC LE PLAYSTATION PLUS EN DECEMBRE 2023

Squirt 'em up PowerWash Simulator est le premier jeu offert de la liste. Ce dernier a été lancé sur le Game Pass l'année dernière. Il permet aux joueurs de nettoyer des véhicules, des maisons, des parcs et bien d'autres choses encore, seuls ou en coopération. C'est une expérience particulièrement relaxante, même si l'on espère que les packs DLC gratuits de Tomb Raider et Final Fantasy 7 seront inclus.

Le deuxième titre gratuit n’est autre que Sable, un jeu parfait à essayer si vous recherchez une expérience plus calme. Dans ce “jeu d'aventure et d'exploration de passage à l'âge adulte”, vous incarnez le héros, Sable, et traversez en hoverbike de vastes déserts et des paysages mystérieux, à la rencontre de vestiges de vaisseaux spatiaux et d'autres artefacts anciens. Le style artistique est incroyable et la bande-son est signée Japanese Breakfast

Enfin, LEGO 2K Drive est considéré comme l'ajout phare de décembre 2023, et sera disponible pour les abonnés PS5 et PS4. Sorti en mai dernier, Lego 2K Drive est un mélange assez amusant de blocs de construction et de course. Lego 2K Drive se déroule dans le monde de Bricklandia et vous met au défi de faire la course contre plusieurs rivaux dans le but de remporter le très convoité Sky Trophy. Vous ne vous contenterez pas de brûler de la gomme sur l'asphalte dans ce jeu, car vous pourrez également montrer vos talents sur des terrains tout-terrain et en pleine mer avec votre création personnalisée.

Voici un récapitulatif des jeux offerts en décembre 2023 sur le PlayStation Plus :