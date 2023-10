PS5 Slim : le lancement de la version allégée est prévu le 8 novembre, à quand en France ?

Selon un nouveau rapport de billbil-kun, Sony lancera son nouveau modèle de matériel PS5 dans un pack Marvel's Spider-Man 2 le 8 novembre 2023. Cependant, ce lancement pourrait ne pas arriver en France aussi rapidement.

Il y a quelques jours, Sony a dévoilé des versions rafraîchies de ses consoles PlayStation 5. Lors de cette annonce, l'entreprise a précisé que les modèles plus petits arriveraient sur les marchés américains le mois prochain. Cependant, aucune date précise n’avait été communiquée.

Heureusement, le leaker Billbil-kun a l’habitude de dévoiler via Dealabs toutes les nouveautés prévues chez Sony, dont notamment les jeux du mois pour les abonnés au PlayStation Plus. Celui-ci a donc révélé que la PS5 Slim sera lancée en deux vagues au début du mois de novembre.

La PS5 Slim arrive dès le 8 novembre prochain

D’après les informations de Billbil-kun, la PS5 Slim édition standard avec Spider-Man 2 d'Insomniac sera lancée aux États-Unis avec un pack le 8 novembre, au prix de 559,99 dollars. C'est le même prix que l'édition standard actuelle de la PS5 avec Spider-Man 2.

Billbil-kun a également mentionné la date de sortie du 10 novembre pour les versions standard et numérique de la PS5 Slim aux États-Unis. Cela correspond donc à la déclaration précédente de Sony selon laquelle le nouveau modèle PS5, plus fin, sera lancé aux États-Unis et sera disponible chez certains détaillants et sur le site web PlayStation à partir de novembre.

Cependant, cette sortie les 8 et 10 novembre ne devrait concerner que les États-Unis. Le leaker a également dévoilé l’arrivée d’un pack PS5 avec Call of Duty Modern Warfare 3 le 10 novembre en Europe, mais il s’agit de la première version de la console. Il se pourrait donc que nous ayons à attendre le mois de décembre afin de voir arriver la nouvelle version chez nous.

Pour rappel, la PS5 Slim, plus petite, est dotée d'un espace de stockage de 1 To pour la PS5 et la PS5 Digital Edition, contre 825 Go dans les versions originales de la console. Le nouveau modèle permet d'ajouter un lecteur de disques Blu-ray Ultra HD à la PS5 Digital Edition, ce qui peut aussi être pratique si vous décidez à postériori d’acheter des jeux physiques.