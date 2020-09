PS5 : Sony dévoilerait le prix et la date de sortie le 9 septembre 2020

La PS5 révélerait bientôt ses derniers secrets. D’après une nouvelle rumeur, Sony lèverait le voile sur le prix et la date de sortie exacte de la console dès le 9 septembre 2020. La firme nippone grillerait ainsi la priorité à son rival Microsoft, qui s’apprête à lancer sa Xbox Series X.

Depuis début d’année, Sony dissémine les informations sur la PlayStation 5 au cours de plusieurs présentations et événements. Dès la Game Developers Conference du 18 mars 2020, le constructeur japonais a ainsi révélé la fiche technique de la console de salon. En juin, Sony a ensuite évoqué le catalogue de jeux de la PS5.

Sur le même sujet : Sony lance les précommandes de la PS5 mais il n’y en a pas assez pour tout le monde

Sony aurait reporté la conférence PS5 prévue en août au 9 septembre

Enfin, Sony dévoilerait finalement le prix et la date de sortie lors d’un dernier événement. La marque annoncerait aussi le catalogue des jeux disponibles dès le lancement. Prévue en août, cette ultime conférence PS5 aurait été reportée au 9 septembre 2020. C’est en tout cas ce qu’une source anonyme sur les forums 4Chan affirme.

D’après la source, la conférence lèverait le voile sur les dernières zones d’ombre de la console. « Révélation complète de la PlayStation 5, y compris le hardware, les fonctionnalités, l’interface utilisateur, la date de lancement et le prix » assure la fuite. Sony montrerait aussi le gameplay de plusieurs jeux très attendus, dont Spider-Man Miles Morales, Ratchet and Clank, GT 7, Demons Souls, Godfall et Returnal.

Pour prouver ses dires, l’internaute à l’origine de la fuite souligne que les différentes chaînes YouTube de la marque PlayStation ont mis en ligne des vidéos placées en mode privé ces derniers jours. L’apparition de ces vidéos tend à prouver qu’une conférence de présentation en ligne est bien imminente.

Si les informations de 4Chan se confirment, Sony dévoilera la PS5 avant que Microsoft ne révèle sa Xbox Series X. On peut s’attendre que le géant américain ne tarde pas à riposter à son concurrent. Aux dernières nouvelles, la PlayStation 5 sortirait dans le courant du mois de novembre 2020. Les dernières fuites tablent sur un prix de départ de 399€ pour la Digital Edition. On vous en dit plus dès que possible.