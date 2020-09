PS5 : non, le gameplay de Demon’s Souls ne tournait pas en 4K 60 FPS

La Playstation 5 ne proposera pas de suite des jeux en 4K et 60 images par seconde. Ce sera notamment le cas du remake de Demon's Souls. Les experts de Digital Foundry ont analysé l'extrait de gameplay révélé par Sony lors du dernier Playstation Showcase, et le jeu tournait effectivement en 1440p et 60 FPS.

Le sacro-saint combo 4K et 60 images par seconde est l'une des promesses de Sony et Microsoft avec la PS5 et la Xbox Series X. Lors du Playstation Showcase du 16 septembre 2020, le constructeur nippon a mis en avant plusieurs jeux censés accompagner la console à son lancement le 10 novembre 2020 ou un peu plus tard. On a ainsi eu le droit à du Final Fantasy 16, du Harry Potter Hogwarts Legacy ou encore God of War Ragnarok !

Ce sera notamment le cas du très prometteur remake de Demon's Souls, LE jeu à l'origine de tout un genre, les Souls Like, aujourd'hui représenté par une pléthore de titres comme Sekiro : Shadows Dies Twice, The Surge, les Dark Souls évidemment ou encore Nioh. Durant la conférence, les spectateurs ont donc eu le droit à un extrait de gameplay de quelques minutes de ce remake de Demon's Souls.

Visuellement, c'est splendide, les effets de lumière sont particulièrement réussis, et le tout tourne sans accro dans une fluidité parfaite. Les journalistes de Digital Foundry ont voulu savoir si cet extrait tournait effectivement en 4K native comme le promet Sony sur la PS5. Après analyse, il s'avère que l'extrait diffusé tournait en 1440p et en 60 images par seconde.

Bien entendu, on se doutait que la nouvelle console de Sony n'allait pas nous proposer de la 4K native et du 60 FPS dès le lancement. Néanmoins, face à un remake d'un jeu sorti en 2009, on aurait effectivement pu espérer que les équipes de BluePoint Games, à l'origine du très bon remaster de Shadow of The Colossus sur PS4, seraient parvenues à nous proposer le fameux combo tant désiré.

Par ailleurs, les développeurs de BluePoint Games ont d'ores et déjà fait savoir que les joueurs pourraient opter entre deux modes d'affichage distincts. À défaut de proposer de la 4K 60 FPS, il sera possible de choisir entre un rendu “Qualité Graphique” en 4K/RayTracing/30FPS et un mode “Performance” en 1440p et 60 images par seconde. Bien entendu, les joueurs de Souls Like se jetteront évidemment sur la seconde option, la fluidité étant une question de vie ou de mort dans ce genre de jeu.

Source : Digital Foundry