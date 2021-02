Les jeux pèsent bien moins lourd sur PS5 que sur Xbox Series, jusqu'à 40% pour certains d'entre eux. Cette différence est rendue possible grâce à la compression effectuée par Kraken, présentée par Sony avant le lancement de la console.

Certains joueurs sont peut-être encore en train d'hésiter entre la PS5 et la Xbox Series X. Pour faire son choix, chaque information vaut son pesant d'or. Et si l'on en croit les dernières données fournies pas les utilisateurs de Reddit, ce n'est pas le cas des jeux sur la console de Sony. En effet, ceux-ci prendraient beaucoup moins de place que sur sa rivale. On parle en outre d'une différence de presque 40% pour Control Ultimate Edition, qui pèse 25,79 Go sur PS5 et 42,5 Go sur Xbox Series.

Cet écart non négligeable ne vient pas de nulle part. Avant la sortie de sa nouvelle console, Sony a présenté cette dernière dans le moindre de ses aspects techniques. Mark Cerny, son architecte en chef, avait notamment parlé du rôle important de Kraken, l'unité de compression qui permet de réduire la taille des fichiers sans perte de données. Le constructeur a en outre promis une bande passante atteignant 22 Go/s, grâce à cette technologie et au SSD de la console.

PS5 vs Xbox Series X : Sony gagne la bataille de la compression

Autant dire que Sony a fait du bon travail à ce niveau, sachant que certains jeux pèsent plus de 100 Go. Même lorsque l'on rapporte les chiffres obtenus avec Control Ultimate Edition au ratio de l'espace de stockage réservé, la PS5 fait bien mieux que la Xbox Series X. Le jeu occuperait en effet, théoriquement, 4,25% des 1000 Go disponibles sur cette dernière.

Sauf que le joueur n'a pas réellement accès à ce téraoctet d'espace, mais plutôt à 802 Go. Control occupe alors 5,30% du stockage total. Le résultat ne sera guère meilleur sur la Xbox Series S, qui offre seulement 364 Go de disponibles pour les jeux, même si ces derniers pèsent généralement moins lourds que sur la version haut de gamme. Les joueurs de PS5, eux, disposent de 825 Go d'espace pour leur titre. Control réserve ainsi 3,87% du total.

