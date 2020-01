PS5 : les développeurs de jeu plus intéressés par la console de Sony que par la Xbox Series X

Les organisateurs de la Game Developers Conférence ont organisé un sondage qui révèle que les studios de jeu vidéo sont plus intéressés par travailler sur la future PlayStation 5 de Sony que les consoles concurrentes, Xbox Series X et Nintendo Switch. Le PC reste cependant le plus système préféré parmi tous ceux qui sont utilisés pour jouer.

Le 16 mars prochain s’ouvrira à San Francisco l’édition 2020 de la Game Developers Conference (GDC). Ce rendez-vous annuel, qui dure 4 jours, est dédié aux développeurs de jeux. L’un des sujets de discussion les plus attendus cette année sera, évidemment, l’arrivée des nouvelles consoles de Sony et de Microsoft, respectivement PlayStation 5 et Xbox Series X. Ces deux plates-formes seront en vente pile à temps pour la saison des fêtes de fin d’année, afin de profiter de cette période propice à la folie acheteuse. Comme toujours.

Ces nouvelles consoles représentent, pour les studios de jeu, le départ d’un nouveau cycle de développement. Certains auront l’opportunité de créer pour toutes les plates-formes. Mais d’autres devront faire un choix. InformaTech, l’organisateur de l’événement, a réalisé un sondage auprès des studios en préparation de l’ouverture de la GDC. Parmi les questions posées, la plus importante concerne l’intérêt des développeurs pour les nouvelles plates-formes de jeu, mais aussi celles qui sont déjà commercialisées.

Le PC devant tout le monde, suivi de la PS5 et la Switch

La plate-forme qui attire le plus les studios reste le PC, à 50 %. En deuxième position se trouve la PlayStation 5 avec 38 % des sondés intéressés. Elle est suivie de près par la Nintendo Switch avec 37 % et les smartphones avec 35 %. Étonnamment, en cinquième position se trouve la réalité virtuelle. 27 % des développeurs interrogés affirment être intéressés par la conception de jeux pour les casques VR. En sixième position se trouve la Xbox Series X (identifiée ici par son nom de code Project Scarlett). Elle obtient 25 % d’intéressés.

Les consoles d’ancienne génération n’attirent plus l’attention que d’une petite proportion de studios. La PS4 et la Xbox One sont citées par 18 % et 16 % des sondés, respectivement. Ils sont dépassés de justesse par Google Stadia, avec 19 %, premier service de jeu en streaming parmi ceux cités par les sondés. PlayStation Now de Sony et Project xCloud de Microsoft n’attirent en effet que 4 % et 11 % des personnes interrogées. Notez aussi la présence dans ce sondage des casques de réalité augmentée, cités par 16 % des développeurs.

