PS5, Xbox Series X : les joueurs veulent un gain graphique et des jeux qui se chargent plus vite

PS5, Xbox Series X… un sondage Ipsos Mori et ISFE réalisé en Europe montre quelles sont les nouveautés les plus importantes pour les joueurs. On découvre ainsi que les gamers veulent avant tout de « meilleurs graphismes » et des temps de chargement réduits. La VR, reste, entre autres, beaucoup moins cruciale.

La présentation de la PS5 et de la Xbox Series X devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2020. Sony et Microsoft commencent à teaser leur console, et on voit apparaitre quantité de rumeurs sur ce que seront ces produits. On s’attend ainsi à ce que les deux consoles proposent la 8K, le Ray Tracing, des temps de chargements réduits au minimum et une meilleure rétrocompatibilité.

Mais quelles sont les nouveautés qu’attendent vraiment les joueurs ? Pour le savoir, Ipsos Mori (GameTrack) et ISFE ont soumis un questionnaire à un échantillon représentatif de 8000 joueurs, âgés de 11 à 64 ans, et originaires du Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne et Italie. Ce qui en ressort, c’est qu’une écrasante majorité de participants attendent de ces console de « meilleurs graphismes ».

De meilleurs graphismes, oui, mais pas en 8K

68% des répondants ont placé cet aspect dans leurs priorités. Lorsqu’on réduit l’échantillon aux seuls joueurs sur console, la proportion monte à plus de 78%. La seconde nouveauté que les futurs acheteurs de ces consoles attendent le plus, ce sont les temps de chargement réduits – un critère important pour 63% des répondants, et 71% des seuls joueurs console.

Pour autant, « meilleurs graphismes » n’est pas synonyme de 8K. Une majorité des répondants (60%) ne considère pas cette résolution comme quelque chose d’important. Les joueurs consoles, eux, sont plus partagés : 49% d’entre eux espèrent pouvoir jouer en 8K. La rétrocompatibilité fait partie des priorités des joueurs, mais moins qu’on tee pourrait le penser.

Ce critère n’est ainsi mis en avant que par 48% de l’échantillon, contre 59% chez les seuls joueurs console. Les personnes interrogées semblaient lui préférer par exemple la détection de mouvements (49% de l’ensemble et 57% des joueurs console). On apprend également que la perspective de la dématérialisation des jeux reste clivante.

Si une courte majorité de joueurs (53%) est indifférente à cette question, 58% des joueurs consoles refusent de laisser tomber le format physique. A l’inverse, la perspective de streamer des jeux intéresse plutôt mollement les personnes interrogées (41% de l’ensemble de l’échantillon, 51% des joueurs console). De même que la possibilité d’utiliser des applications tierces sans lien avec le gaming (41% de l’ensemble, 52% des joueurs console).

Enfin, deux critères sont relégués au second plan : l’existence d’un mode portable et la réalité virtuelle. Malgré le succès du PSVR, la compatibilité des consoles avec la réalité virtuelle n’intéresse que 37% des personnes interrogées contre 43% des joueurs console. La possibilité d’un mode portable ne séduit que 37% de l’ensemble et 43% des joueurs console.

Source : Games Industry