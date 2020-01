PS5 : la prochaine PlayStation pourrait exploser les ventes de Xbox

La PS5 devrait se vendre nettement mieux que les Xbox Scarlett le feront en 2020 – les deux consoles se vendront dans les deux cas mieux que respectivement la PS4 et la Xbox One en 2013. C’est la prédication d’un analyste de IHS Markit Technology. Il prédit également qu’une large rétrocompatibilité des jeux va renforcer la loyauté des joueurs à Sony.

« Je m’attends à ce que la PS5 se vende mieux que les Xbox Series X en 2020, mais aussi à ce que les deux plateformes vendent davantage de consoles que la PS4 et la Xbox One l’on fait en 2013 », affirme Piers Harding-Rolls, analyste chez IHS Markit Technology. L’expert s’exprimait sur les grandes tendances à venir pour l’année 2020 dans un dossier de fin d’année publié par Gamesindustry.

Une large rétro-compatibilité serait un grand coup pour Sony

Evidemment, il serait facile de s’arrêter là sans expliquer ce qui lui fait penser cela. Selon lui, cette prédiction s’appuie sur trois éléments : un prix au même niveau que les Xbox Scarlett, une loyauté à Sony boostée par une vaste rétro-compatibilité, et l’attractivité du renouvellement. « l’un des nouveaux facteurs pour cette génération à venir est l’impact de la rétro-compatibilité sur la loyauté de marque et la transition des utilisateurs », relève Piers Harding-Rolls.

Et d’ajouter que « le résultat sera moins de passage d’une marque à l’autre ». Il estime également que dans les deux cas, on aura des prix similaires, tout en jugeant probable que ce prix soit plus élevé que la tarification de 399 dollars de la PS4 à son lancement.

A partir de là, il y a selon lui deux possibilités : « un prix élevé pourrait inciter Microsoft à suivre avec une sortie segmentée en deux produits et le lancement d’une version moins chère et moins puissante de sa prochaine génération de plateforme dans la fenêtre de lancement ».

Il est néanmoins plus partisan d’un prix dans les deux cas raisonnable : « si Sony adoptait cette stratégie [un prix trop élevé, ndlr], cela donnerait à Microsoft plus de flexibilité pour aller sur le marché, même si cela voudrait aussi dire ajouter de la complexité en matière de marketing et d’éducation du consommateur ».

Lire aussi : PS5 – date de sortie, prix et fiche technique

Et de conclure : « à titre personnel, j’attendrais avant de mettre une version moins chère sur le marché ». Les sorties de la PS5 et de la Xbox Scarlett devraient intervenir dans le courant de mois de novembre et décembre 2020 selon les dernières rumeurs. Que pensez-vous de ces prédictions ? Vous paraît-elle juste ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : Gamesindustry