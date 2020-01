Half-Life Alyx sortira à la date prévue, contrairement à Cyberpunk 2077

Half-Life Alyx sortira en temps et en heure ! Valve affirme que le développement du jeu en VR est quasi terminé. De fait, aucun report de sortie n’est à l’ordre du jour. Une bonne nouvelle pour les fans de la saga.

Half-Life : Alyx promet une aventure en VR variée et palpitante, en tout cas au regard des premières vidéos de gameplay. De plus, le titre de Valve ressuscite l’une des sagas les plus plébiscitées et les plus appréciées des joueurs, après près de 13 ans d’absence ! Et oui, Half-Life 2 : Episode 2 est sorti en 2007, ce qui ne rajeunit pas la plupart des joueurs.

Dire que le jeu est attendu est un doux euphémisme, et avec les multiples reports de sortie qui s’enchaînent en ce moment, les joueurs s’inquiétaient que Valve prenne également le pas. En effet, Cyberpunk 2077 vient d’être retardé de plusieurs mois, et débarquera chez nous le 17 septembre 2020. Même son de cloche pour The Last of Us 2, Dying Light 2 ou Watch Dogs Legion d’Ubisoft.

Que les joueurs se rassurent, Valve s’est exprimé sur le sujet lors d’une session de questions-réponses sur Reddit et l’éditeur et propriétaire de Steam affirme que le développement se passe très bien, le jeu étant quasiment terminé : « À l’exception de quelques ajustements à la scène finale, le jeu est terminé. Beaucoup d’entre nous à Valve, ainsi que des testeurs, ont joué à l’intégralité du jeu plusieurs fois. À l’heure actuelle, nous corrigeons principalement les bugs, et c’est là où nous espérions en être à ce stade du cycle de développement », partage Valve sur Reddit.

Un système de stabilisation des armes à deux mains

Hormis rassurer les joueurs sur l’évolution du développement du titre, Valve a également donné quelques informations sur le jeu. Ainsi on apprend malheureusement que la doubleuse originelle d’Alyx Vance, Merle Dandridge, ne sera pas de la partie, bien qu’elle ait fait quelques essais lors des prémices du développement. Côté gameplay et bestiaire, Valve assure que les joueurs retrouveront des ennemis connus, comme les crabes de tête et les soldats du Cartel. Ces derniers disposeront néanmoins de nouvelles unités, plus compliquées à combattre.

Par ailleurs, le studio est également revenue sur la prise en main des armes en réalité virtuelle : « Nos armes ne nécessitent tous qu’une seule main, mais elles peuvent éventuellement être saisies et stabilisées par votre deuxième main. Nous voulions vraiment nous concentrer sur le jeu simultané à deux mains tout au long du jeu, nous avions besoin que le joueur puisse toujours avoir une main libre.

Nous gardons cette main assez occupée avec les gants de gravité, les mouvements, les interactions avec le monde, une lampe de poche etc. Nous avons également quelques systèmes d’inventaire et de sélection d’armes, tous conçus dans le but de garder le plus possible les yeux des joueurs sur l’environnement. Nous avons donc un système d’inventaire contextuel au dessus de l’épaule pour les munitions », détaille Valve sur Reddit.

Pour rappel, Half-Life : Alyx est prévu sur PC en mars 2020, et vous pouvez d’ores consulter ici les configurations minimum requise pour y jouer. Les joueurs les plus impatients peuvent quant à eux (re)découvrir les premiers jeux Half-Life. En effet, tous les jeux de la saga sont disponibles gratuitement sur Steam, jusqu’à la sortie de Half-Life : Alyx.

Source : uploadvr & Reddit