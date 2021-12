Attention à ces faux écrans HDMI 2.1, voici comment les repérer

La nouvelle norme HDMI 2.1 a révolutionné le gaming, en permettant notamment de nouvelles fonctionnalités comme l’ALLM, le VRR ou encore la compatibilité avec la définition 10K à 120 Hz, mais tous les écrans ne profiteraient pas des mêmes performances.

La norme HDMI 2.1 apporte de nouvelles fonctionnalités très intéressantes pour le gaming. On peut notamment citer le taux de rafraîchissement variable (VRR), un mode automatique à faible latence (ALLM). Elle prend également en charge une énorme bande passante 48 Gbps pour offrir une définition allant jusqu'à 10K et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Elle est essentielle pour profiter pleinement des consoles de nouvelle génération Xbox Series X et PS5.

Cependant, il semblerait que tous les écrans ne soient pas compatibles avec ces nouvelles fonctionnalités, même si la fiche technique fait mention d’un port HDMI 2.1. Le site TFT Central, spécialisé dans les moniteurs, a remarqué qu'un nouvel écran PC de Xiaomi vendu en Chine portait la mention « HDMI 2.1* » dans ses spécifications, bien qu'il ne propose qu’une définition 1080p (à 240 Hz).

Le fabricant chinois expliquerait en petits caractères que la bande passante correspond uniquement à la spécification HDMI 2.0, et qu’il ne serait donc pas compatible avec les technologies ALLM et VRR. En effet, l’écran ne prendrait en charge que les protocoles de signalisation TMDS. En d'autres termes, il est conforme à la spécification HDMI 2.0 avec un débit de 18 Gbps au lieu de la spécification HDMI 2.1 de 48 Gbps. Il s’agirait vraisemblablement d’une pratique autorisée. Xiaomi avait d’ailleurs déjà menti en début d’année en annonçant un port HDMI 2.1 sur son téléviseur Mi TV Q1, alors que celui-ci n’était pas compatible avec la définition 4K à 120 Hz.

Le HDMI Licensing Administrator encourage les fabricants à mentir

Le HDMI Licensing Administrator, le groupe qui définit et octroie les licences pour les normes HDMI, semble avoir des exigences déroutantes autour de la norme HDMI 2.1, et celles-ci vont probablement induire les clients en erreur lorsqu’ils choisiront un nouvel écran. En effet, le groupe a supprimé la norme HDMI 2.0 en 2017, et annoncé que les fabricants d'écrans devraient s'en tenir à la norme HDMI 2.1 à l'avenir, même si toutes les fonctionnalités de la nouvelle norme ne sont pas présentes.

L’organisme de normalisation lui-même encouragerait donc les fabricants à mentir en annonçant la compatibilité avec la norme HDMI 2.1, dès lors que leurs appareils prennent en charge au moins une nouvelle fonctionnalité de la norme. Selon l’HDMI Licensing Administrator, les caractéristiques de la norme HDMI 2.1 seraient donc facultatives, et les fabricants d'écrans sont censés énumérer les fonctionnalités que chaque écran prend en charge.

Lire les petites lignes des fiches techniques va devenir une habitude

On pensait jusqu’à présent que la norme HDMI 2.1 englobait toutes les nouvelles fonctionnalités afin que les clients n'aient pas besoin de fouiller dans une liste de jargon technique pour s’assurer qu'ils achètent le bon produit, mais il faudra désormais se montrer vigilant lors de l’acquisition d’un nouvel appareil. Vous pouvez retrouver sur l’image ci-dessous toutes les nouvelles fonctionnalités de la norme HDMI 2.1.

Si vous comptiez acheter un nouvel écran pour profiter pleinement de votre nouvelle PS5 ou Xbox Series X, assurez-vous de bien lire les petites lignes des fiches techniques qui énumèreront les fonctionnalités prises en charge. L’écran devra notamment être compatible avec le Variable Refresh Rate (VRR), l’Auto Low Latency Mode (ALLM) ou encore la définition 4K 120 Hz. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quels fabricants et quels modèles de moniteurs sont faussement labélisés HDMI 2.1, mais Xiaomi ne sera pas le seul concerné. La vigilance est donc de rigueur.

On imagine que certains câbles HDMI 2.1 pourront également ne pas prendre en charge l’intégralité du débit nécessaire pour utiliser toutes les fonctionnalités de la nouvelle norme, et que certains fabricants n’hésiteront pas à vendre des câbles HDMI 2.0 en les faisant passer pour des câbles HDMI 2.1. On espère que le HDMI Licensing Adimistrator reviendra sur sa décision et modifiera sa politique afin de ne pas semer la confusion chez les consommateurs à la recherche d'un nouvel écran.

Les joueurs sur Xbox Series X et S pourront également se diriger vers des téléviseurs compatibles avec la technologie Dolby Vision, qui permettra d'obtenir une image aux couleurs plus vives et plus contrastées. Pour rappel, aucun téléviseur de Samsung n’est compatible avec cette technologie.

Source : TFTCentral