Huawei travaille sur une montre connectée capable de stocker des écouteurs

Huawei pourrait bien avoir laissé fuiter l’un de ses concepts les plus intéressants à date. Sur une photo volée récemment publiée sur la toile, on aperçoit en effet une montre connectée de la firme, dont le cadran semble pouvoir s’ouvrir… pour dévoiler une paire d’écouteurs cachée. On imagine que la smartwatch serait capable de recharger ces derniers, même si les détails techniques sont encore flous.

Huawei nous a déjà habitués à des design particuliers. Pas plus tard que cette année, le constructeur chinois a dévoilé la Watch GT Cyber, une montre connectée avec un cadran amovible qui a beaucoup fait réagir les adeptes de cette technologie. Justement, il semblerait que la firme se soit trouvé une nouvelle lubie puisqu’un projet pour le moins étonnant semble s’inspirer de ce même concept.

Révélée par Huawei Central, cette nouvelle montre connectée a de quoi étonner même les plus ouverts d’esprits. Visiblement baptisée Huawei Watch Buds, celle-ci porte bien son nom puisqu’elle est apparemment capable de stocker des écouteurs sous son cadran. C’est en tout cas ce que suggère ce qui semble être sa boîte, qui affiche une photo de la smartwatch le cadran relevé pour y dévoiler des écouteurs sans fil.

Huawei pourrait commercialiser une montre connectée capable de recharger des écouteurs

Du reste, la photo ne révèle que peu de détails supplémentaires. La montre propulsée par HarmonyOS 3 arbore un design est assez similaire à celui des Galaxy Watch 3 de Samsung, avec un bracelet en cuir et un ensemble relativement mince et épuré. Ce dernier point n’a d’ailleurs pas échappé aux internautes qui se posent une question somme toute légitime : où Huawei va-t-elle bien pouvoir trouver la place de ranger ces écouteurs ?

En effet, on imagine que la montre connectée intégrera un système de recharge afin de rendre le tout véritablement pratique, ce qui, accompagné de la batterie et des autres composants nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil, semble légèrement trop envahissant pour une montre qui paraît si légère. De fait, rappelons que cette photo ne prouve en rien la commercialisation future d’un tel produit, et qu’il vaut mieux attendre une annonce officielle de Huawei avant de grimper sur le train de la hype.

Source : Huawei Central