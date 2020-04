PS5 : la console de Sony serait produite en quantité limitée à sa sortie en 2020

La PlayStation 5, la future console de Sony, sortirait en quantité réduite en 2020. C’est ce qu’indique le site Bloomberg. En cause : le prix élevé de la console, qui aurait de quoi refroidir les ardeurs des joueurs.

La PS5 de Sony sortira cette année, tout comme la Xbox Series X de Microsoft, c’est une certitude. Si les deux géants n’ont pas encore annoncé de date exacte de commercialisation, on sait que leurs consoles devraient être disponibles un mois avant les fêtes fin d’année, probablement aux alentours de la mi-novembre. Mais y aura-t-il suffisamment d’exemplaires pour tout le monde ? Du côté de la Xbox Series X, on ne sait pas encore combien d’unités seront produites. Mais du côté de la PS5, et selon Bloomberg, la future console de Sony serait commercialisée en quantité limitée à sa sortie. Faut-il craindre une pénurie de PS5 en fin d’année ?

PlayStation 5 : une plus faible production à cause du prix de la console

Sony aurait annoncé à ses partenaires que 5 à 6 millions de PS5 seraient produites jusqu’à la clôture de l’exercice fiscale de mars 2021. En comparaison, l’entreprise avait conçu 7,5 millions de PS4 sur les deux premiers trimestres lors du début de sa commercialisation, entre fin 2013 et début 2014.

Si la crise sanitaire actuelle a affecté la promotion de la nouvelle console, Sony aurait fait savoir à ses partenaires que sa capacité de production reste intacte. Le virus n’est donc responsable d’un nombre d’unités plus faible que celui de la PS4 et la console sortira bien en temps et en heure. Pour trouver la cause de cette quantité limitée, il faut chercher ailleurs, en l’occurrence le prix de la console. Les dernières rumeurs font état de tarifs situés entre 499 et 549 dollars. Un prix plus élevé que la PS4, laquelle valait 399 dollars à sa sortie, mais qui s’explique par les tarifs et la rareté des composants de la PS5.

Le prix de la PS5 à sa sortie pourrait donc refroidir certains joueurs. Sony aurait donc pris cette donnée en considération et aurait décidé de produire cette année moins de consoles qu’à l’accoutumée. Nul doute en revanche que la gamme tarifaire sera de toute façon amenée à évoluer à la baisse, comme c’est toujours le cas avec les consoles Sony et Microsoft.

Source : Bloomberg