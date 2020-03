AMD annonce l’arrivée des Ryzen 4000 d’ici fin 2020

AMD va lancer les CPU Ryzen 4000 d’ici la fin de l’année 2020. Gravée en 7nm, cette nouvelle génération de processeurs est basée sur l’architecture Zen 3. Lors de la conférence, AMD a aussi teasé de futurs CPU basés sur l’architecture Zen 4 et gravés en 5nm.

Lors du « Financial Analyst Day » (le jour des analystes) du 5 mars, AMD a annoncé la sortie des Ryzen 4000, successeurs des Ryzen 3000 actuels, pour la fin de l’année. Le fondeur misera une nouvelle fois sur la gravure 7 nm de TSMC. La gravure 7nm EUV, ce n’est donc pas encore pour tout de suite.

Lire également : Radeon RX 5950XT (Navi) – la prochaine carte graphique AMD aurait 24 Go de RAM HBM2e !

ADM tease une nouvelle architecture : ZEN 3

Sans surprise, AMD abandonne l’architecture Zen 2, au coeur de son lineup actuel, et mise sur l’architecture Zen 3. Le passage à une nouvelle architecture s’accompagne d’un gain de performances. Aux dernières nouvelles, le fondeur s’attend notamment à un nombre de coeurs plus élevés, une augmentation de 17 % de la CIB, une hausse 50 % des opérations en virgule flottante et une mémoire cache plus confortable.

Fin 2020, AMD commercialisera aussi de nouveaux processeurs Epyc sous Zen 3, les Milan. Destinés à remplacer les Epyc Rome, les CPU sont réservés aux serveurs et autres datacenters. Le fondeur ne s’arrêtera pas là. Dans la foulée, AMD a annoncé l’arrivée des processeurs basés sur l’architecture Zen 4 et la gravure en 5nm. Attendus pour fin 2021, voire début 2022, ces futurs CPU devraient permettre à AMD de grignoter les parts de marché d’Intel sur le secteur des processeurs dédiés à la bureautique.

Il se murmure d’ailleurs qu’Apple souhaite intégrer des CPU AMD dans ses futurs Macs. A l’heure actuelle, la firme de Lisa Su a expédié plus de 260 millions de cœurs basés sur l’architecture Zen depuis 2017. On vous en dit plus dès que possible sur le duel entre Intel et AMD.