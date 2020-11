PS5 : découvrez le calendrier de sortie officiel des exclusivités

Sony vient de donner quelques précisions concernant les fenêtres de sortie des différentes exclusivités de la PS5 en 2021. Ainsi, le très attendu Horizon Forbidden West pourrait débarquer sur la console de Sony dès le second semestre 2021.

Comme vous le savez peut-être, les consoles de nouvelle génération arrivent enfin. La Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles dès demain, ce mardi 10 novembre 2020. Quant à la PS5 et à la PS5 Digital Edition, elles débarqueront en France dès le 19 novembre, tandis que sept pays parmi les États-Unis et le Japon pourront en profiter dès le 12 novembre.

Le lancement approche donc à grands pas, et Sony en profite pour accentuer la communication autour de sa console. Le constructeur vient de publier sur YouTube un trailer pour célébrer l'arrivée de sa nouvelle machine. L'occasion pour nous d'apprendre quelques informations supplémentaires sur les futures exclusivités de la PS5.

Pour rappel, la PS5 accueille déjà cinq exclusivités au lancement, parmi Spider-Man : Miles Morales, Demon's Souls, Astro's Playroom, Sackboy : A Big Adventure et GodFall. Concernant ce dernier, l'exclusivité de GodFall pourrait être temporaire. Un trailer récent du jeu de Gearbox Software laisse entendre que le titre pourrait sortir sur d'autres consoles dès le 12 mai 2021.

Ces cinq exclusivités sont les premières d'une longue lignée et Sony a d'ores et déjà prévu d'en lancer cinq autres en 2021. Grâce au trailer de lancement, on apprend ainsi que le prometteur Rachet and Clank : Rift Apart, la simulation Gran Turismo et le mystérieux Returnal sont attendus pour le premier semestre 2021.

Quant au très, très désiré Horizon Forbidden West, le mastodonte de Guerrilla Games devrait débarquer si tout va bien lors du second semestre 2021. Malheureusement, Sony ne fait aucune mention de God of War : Ragnarok, l'autre exclusivité majeure de la PS5 annoncée en 2021. Si Sony parvient effectivement à proposer 10 exclusivités lors de la première année d'activité de la PS5, le constructeur aura réussi un sacré tour de force.

Seulement, avec la crise sanitaire actuelle, les reports de sortie sont devenus monnaie courante, en témoigne un certain Cyberpunk 2077, ou encore The Medium. En effet, l'une des principales exclues de la Xbox Series X a elle aussi été repoussée au 28 janvier 2021. Le jeu d'horreur psychologique était initialement attendu pour le 10 décembre 2020, soit un mois pile après le lancement des deux consoles next-gen de Microsoft. En d'autres termes, un report de God of War ou Horizon Forbidden West n'est pas à exclure.

Source : Playstation