GodFall : l’exclusivité PS5 pourrait débarquer sur Xbox Series X en mai 2021

GodFall, l'une des premières exclusivités de la PS5, pourrait débarquer sur Xbox Series X et Series S en mai 2021. En effet, le dernier trailer du titre diffusé le 5 novembre mentionne bien que le jeu ne sera pas disponible sur d'autres consoles avant le 12 mai 2021. On peut en déduire que le contrat d'exclusivité signé par Sony ne durera pas plus de six mois.

Comme vous le savez, la PS5 et la PS5 Digital Edition débarquent en France ce 19 novembre 2020, et seront respectivement proposés à 499 € et 399 €. Le lancement approche, et de fait la communication de Sony à ce sujet s'accélère. Hier, le constructeur a publié une vidéo dédiée aux différents réglages de la PS5.

Et qui dit lancement dit line-up, ou catalogue si vous préférez. Plusieurs jeux doivent accompagner la PS5 au lancement, parmi Spider-Man Miles Morales, le remake de Demon's Souls, Sackboy : A Big Adventure ou encore GodFall, la toute première exclusivité annoncée sur PS5. Ce beat the all avec des accents RPG est développé par les équipes de Gearbox Software, les papas de la saga Borderlands.

À l'occasion de la sortie imminente du titre, Playstation a publié hier le trailer de lancement de GodFall, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du jeu, et d'apprécier quelques extraits de gameplay mettant en avant les différentes armes, pouvoirs et capacités offensives de votre personnage.

Il faut toutefois patienter jusqu'à la toute fin du trailer pour apercevoir une mention en petits caractères plutôt intéressante : “Aussi disponible PC. Non disponible sur d'autres consoles avant au moins le 12 mai 2021″. Si l'on s'amuse entre les lignes, on peut donc déduire que le contrat d'exclusivité signé entre Sony et Gearbox ne dure que six mois. Passé ce délai, il est plus que possible que GodFall débarque chez la concurrence, à savoir les Xbox Series X et Xbox Series X de Microsoft.

Pour rappel, si vous ne savez pas encore quelle console next-gen choisir en cette fin d'année, vous pouvez dès maintenant consulter notre test complet de la PS5, ainsi que celui de la Xbox Series X. Notre avis détaillé sur la Xbox Series S, la console compacte moins puissante et moins cher que la Series X, sera disponible sous peu sur Phonandroid.

Source : Playstation