The Last of Us Part 2 : le jeu est désormais disponible en 60 FPS sur PS5

Arne Meyer, directeur de la communication de Naughty Dog, a annoncé aujourd'hui que les joueurs de The Last of Us 2 peuvent désormais profiter du jeu à 60 images par seconde sur PlayStation 5. La mise à jour est gratuite, et est déjà disponible pour tous les utilisateurs.

La dernière mise à jour de Naughty Dog pour The Last of Us Part 2 améliore les performances du jeu sur PlayStation 5. Le patch 1.08 permettra aux propriétaires de PS5 de choisir une fréquence d'images de 30 images par seconde ou de 60 fps sur le titre qui a été élu meilleur jeu de l’année 2020 lors des Game Awards.

« Cela vous permet de choisir votre framerate préféré pour compléter le reste des améliorations qui font partie de la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4, comme une définition améliorée, des temps de chargement plus rapides, et plus encore », a expliqué Arne Meyer, directeur des communications de Naughty Dog.

À lire également – The Last of Us : casting, histoire, date de sortie, toutes les infos sur la série de HBO

The Last of Us 2 sera plus fluide sur PS5

Le patch de performance qui permet d’activer les 60 FPS sur TLOU2 s'ajoute à d'autres améliorations apportées au jeu sur PS5, telles que des temps de chargement plus rapides et une définition 1440p comme sur la PS4 Pro. On peut cependant regretter que le jeu ne soit pas disponible en 4K.

Le titre rejoint alors d'autres titres exclusifs de Sony comme Ghost of Tsushima, God of War, Days Gone et Ratchet and Clank qui ont également reçu un patch de mise à niveau qui apporte les 60 FPS. On s’attend donc à ce que des jeux comme Uncharted ou Bloodborne reçoivent un patch similaire, puisque ceux-ci sont toujours bloqués à 30 images par seconde.

Il convient de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une version native PS5 du jeu, puisque le jeu est à l’origine sorti sur PS4. Il s’agit plutôt d’une mise à jour pour améliorer l’expérience, sans pour autant faire du jeu un titre next-gen. Cela signifie également que le jeu ne profite pas davantage du retour haptique DualSense et des gâchettes adaptatives.

D’après Jason Schreier, ancien journaliste star du site Kotaku désormais chez Bloomberg, The Last Of Us pourrait bien revenir sur PS5 sous la forme d'un remake. Si le studio confirme l’arrivée du jeu sur PS5, on imagine qu’il pourrait également profiter d’un mode 60 FPS.

Source : PlayStation